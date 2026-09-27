شهید موسوی الگوی نسل امروز و آینده نیروهای مسلح است

جوان آنلاین: امیر علی جهانشاهی در نخستین دوره جشنواره ملی سرباز ایرانی با عنوان «سیدالشهدای نیروهای مسلح، شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی» که صبح امروز یکشنبه در دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به حاضران، این مناسبت را یادآور ایثار، ازخودگذشتگی و جانفشانی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس توصیف کرد.
به گزارش مهر، وی گفت: هفته دفاع مقدس، هفته دفاع از مجد و عظمت اسلام است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه با خوشآمدگویی به خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، خانواده مکرم شهید امیر سپهبد موسوی و همرزمان او، هدف از برگزاری این جشنواره را بزرگداشت مقام والای شهید موسوی و گفتمانسازی درباره سرباز ایرانی عنوان کرد.
امیر جهانشاهی افزود: شهید موسوی با ویژگیهایی همچون ایمان، اخلاص، تعهد، تقوا، تخصص، ایثارگری، ولایتمداری، مسئولیتپذیری، مدیریت جهادی و انقلابی و اخلاق اسلامی میتواند بهترین الگو برای نظامیان نسل حاضر و نسلهای آینده، بهویژه دانشجویان و فرماندهان آینده ارتش و نیروهای مسلح باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که همه ما ادامهدهنده راه شهدای بزرگوار، بهویژه شهید سپهبد موسوی باشیم و با شهدا محشور شویم.