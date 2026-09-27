جنگ تمام نشده است؛ دشمن متجاوز باید آماده دریافت ضربات سخت باشد

فرمانده کل ارتش، با تأکید بر اینکه جنگ تحمیلی در مراحل حساس و سرنوشت‌سازی قرار دارد، گفت: جنگ تمام نشده است. ما پیروز شدیم، اما باید این پیروزی را حفظ کنیم.

جوان آنلاین: امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در نخستین جشنواره ملی سرباز ایرانی، که پیش از ظهر امروز در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام برگزار شد با تأکید بر اینکه جنگ تحمیلی در مراحل حساس و سرنوشت‌سازی قرار دارد، گفت: جنگ تمام نشده است. ما پیروز شدیم، اما باید این پیروزی را حفظ کنیم. دشمن متجاوز ضربات سختی خورده است، اما همچنان باید آماده وارد شدن ضربات سخت از سوی سربازان ایران عزیز باشد.

به گزارش مهر، وی افزود: اعتبار دشمن در معرض نابودی است. این ناله‌ها و جیغ‌های بنفشی که می‌کشند، به دلیل آن است که اعتبار آنها در حال نابودی است. دچار سردرگمی و استیصال شده‌اند و نمی‌دانند با ملت ۹۰ میلیونی که همه خود را سرباز وطن می‌دانند، چه کنند.