جوان آنلاین: تیم ریکرو مردان ایران با ترکیب رضا شبانی، صادق اشرفی و محمدحسین گلشنی در تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم ژاپن میزبان مسابقات رفت و با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید و برای نخستین بار در بازیهای آسیایی در رشته ریکرو تیمی راهی نیمهنهایی شد.
به گزارش ایسنا، تیم ایران روز جمعه در دیدار نیمهنهایی به مصاف هند میرود.
تیم مردان ایران در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای آسیایی مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و به جمع هشت تیم برتر مسابقات راه یافته بود.
در این روز تیم کامپوند مردان ایران با ترکیب آرمین پاکزاد، فرهنگ خداپرست و میلاد رشیدی در دور یک هشتم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل تیم بنگلادش پس از تساوی ۲۳۲ بر ۲۳۲ در تیر طلایی موفق به شکست این تیم شد و به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافت. تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم قدرتمند کرهجنوبی رفت و با نتیجه ۲۳۹ بر ۲۳۴ شکست خورد و از صعود به نیمهنهایی بازماند.
تیم میکس کامپوند ایران با ترکیب بیتا عاشقزاده و میلاد رشیدی در مرحله یک هشتم نهایی مقابل بنگلادش با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۴ به پیروزی رسید اما در یک چهارم نهایی به مصاف کرهجنوبی رفت و پس از تساوی ۱۵۸ بر ۱۵۸ با وجود ارائه یک بازی زیبا در تیر طلایی تنها با اختلاف امتیاز شکست خورد و از صعود به نیمهنهایی بازماند.