نایب رئیس مجلس با ببان اینکه باید محاصره آمریکا را شکست، گفت: جمهوری اسلامی ایران باید با قدرت و صلابت، انرژی را بر روی همه ببندد یا همه یا هیچ‌کس.

جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۵ مهرماه) در نطق پیش از دستور خود با اشاره به آیات سوره فجر اظهار کرد: وقتی سخنان ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سازمان ملل را می‌شنیدم، آیات از سوره فجر در ذهنم آمد که خداوند می فرماید قوم عاد قومی بودند که در زمان خودشان به بالاترین قدرت زمان رسیده بودند. از طرفی فرعون ادعای خدایی می‌کرد و می‌گفت هر وقت من بخواهم، کسی را می‌کشم و هر وقت بخواهم، کسی را زنده می‌کنم؛ این نماد سخنان ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل است که دم از آزادی و حقوق بشر می‌زنند اما می‌گوید من ملت ایران را نابود می‌کنم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: آیا وقت آن نرسیده است که به قرآن اعتقاد بیشتری پیدا کنیم؟ همان فرعونی که بالاترین قدرت بود، توسط قومی نابود شد که آن قوم قدرتی به اندازه فرعون نداشتند ولی آن قوم تازیانه خداوند بر فرق فرعون شدند.

امروز مقاومت تازیانه الهی بر فرق ترامپ جنایتکار است

نایب رئیس مجلس تاکید کرد. به نظر می‌رسد امروز مقاومت با محوریت ملت بزرگ ایران، تازیانه الهی است بر فرق ترامپ جنایتکاری که از هرگونه جنایت در مورد ایران کوتاهی نکرده است.

حاجی بابایی گفت: آیا فکر نمی‌کنیم تنگه هرمز همان دریا و همان رودی است که فرعون در آن غرق شد؟ آیا آمریکا در منطقه و در تنگه هرمز، در نبرد با ملتی که خدایی و توحیدی فکر می‌کند، غرق نخواهد شد؟

دیپلماسی با قدرت امکان‌پذیر است

وی ادامه داد: ما باید حرفمان را از قدرت و اقتدار و جایگاه قدرت بزنیم. دیپلماسی با قدرت امکان‌پذیر است و با قدرت می‌تواند بر دشمن غلبه پیدا کند و حق یک ملت را بستاند.

حاجی بابایی بیان کرد: آمریکایی که هر روز ملت ایران و ملت‌های بزرگ دنیا را تهدید می‌کند، باید در برابر این قدرت پوشالی ایستاد و مقاومت کرد.

راه پیروزی از بزرگراه مقاومت می‌گذرد

وی با بیان اینکه راه پیروزی از بزرگراه مقاومت می‌گذرد، افزود: تنها راه ایستادگی در برابر آمریکا و پیروزی، اراده ملت بزرگ ایران است؛ ملتی که با همه‌چیز و همه‌جا و در طول تاریخ انقلاب اسلامی پای انقلاب ایستاده و در یک لحظه عقب‌نشینی نکرده است.

نایب رئیس مجلس گفت: ۹۰ میلیون نفر ایرانی در یک اتحاد مقدس به آمریکا «نه» گفتند. امروز هم این مردم باشرافت و مردم غیرتمند از این کرکری‌های ترامپ به‌شدت عصبانی هستند. راه مقابله با اینها ایستادگی است.

باید محاصره آمریکا را شکست

حاجی‌بابایی با تاکید بر اینکه در منطقه اقتصاد حرف اول را می‌زند، گفت: همان طور که قبلا گفتم باید محاصره آمریکا را محاصره کرد. در این محاصره، اقدام جدی نکردیم. هرچه فرصت بگذرد آمریکا به دنبال محاصره بیشتر است. باید محاصره آمریکا را شکست؛ از همان جایی که شکست خوردنش قطعی است یعنی انرژی.

وی توضیح داد: آمریکا به دنبال آن است که تنگه هرمز را تا جایی که ممکن است بی‌اهمیت کند؛ گاهی با کشتی‌های چراغ خاموش و قاچاق، گاهی با کشتی‌ به کشتی کردن نفت توسط بعضی از کشورهای منطقه و گاهی با خطوط نفتی که در واقع تنگه هرمز را دور بزنند.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: هر کسی به هر نحوی انرژی صادر می‌کند که ترامپ را از مخمصه بیرون کند و فشارهای او را کاهش بدهد، در جنگ با ایران است.

نباید فریب آمریکا را در نوع عملکرد بعضی از کشورهای منطقه خورد

وی توضیح داد: امروز هم در همین محدودیت هوایی می‌بینید که بعضی از کشورهای منطقه، اراده کشورشان در دست آنها نیست. آنها در یک چهره با ما ادعای دوستی می‌کنند اما با تمام امکانات با آمریکا همراهی می‌کنند. نباید فریب آمریکا را در نوع عملکرد بعضی از کشورهای منطقه خورد.

حاجی بابایی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با قدرت و صلابت، انرژی را بر روی همه ببندد؛ یا همه یا هیچ‌کس. این حرف اساسی ملت بزرگ ایران است. کوتاهی از این عمل قطعا خسران برای ملت ما خواهد داشت.

وی ادامه داد: هیچ‌کس با دیپلماسی قدرتمندانه، عزتمندانه و شرافتمندانه مخالف نیست، مهم این است که همه با هم همسو و هم‌جهت هستیم. این حرف را باید با قدرت و با صلابت زد.

حاجی بابایی افزود: ملت بزرگ ایران امروز منتظر اقدامات قدرتمندانه همه ما در صحنه‌های بین‌المللی هستند؛ ملتی که مبعوث شدند و ملتی که بیش از شش ماه است در خیابان‌ها حضور دارند و ان‌شاءالله تا پیروزی قطعی هم در خیابان‌ها باقی خواهند ماند.

نایب رئیس مجلس با اشاره به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله گفت؛ دومین سالگرد مجاهد بزرگ سیدحسن نصرالله، است؛ مجاهد بزرگی که در دنیا جاودانه شد و حزب‌الله قهرمان توانست در صحنه‌های بین‌المللی در برابر استکبار جهانی بایستد.

وی افزود: مردمی که به همت و کمک آن‌ها در کنار مردم بزرگ ایران، هزاران شهید تقدیم کردند، ایستادند و مقابله کردند. این نشانه یک راه و یک مکتب است. امام شهید ما فرمودند سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بو و این راه همچنان ادامه خواهد داشت.

پشتیبانی قطعی و قاطعانه خودمان را حزب‌الله لبنان اعلام می‌کنم

حاجی بابایی گفت: من به نیابت از ملت بزرگ ایران، پشتیبانی قطعی و قاطعانه خودمان را از امت بزرگ و پرآوازه حزب‌الله لبنان و لبنان اعلام می‌کنم و همیشه از مقاومت پشتیبانی خواهیم کرد؛ مقاومتی که در همه لحظات از ما حمایت کرده است.

وی ادامه داد: بعضی از کشورهای منطقه باید بدانند هرگونه مقاومت در برابر ایران و هر نوع پشتیبانی از آمریکا، فاصله آنها را با مردم بیشتر خواهد کرد و آن‌ها نمی‌توانند بدون مردم زندگی کنند. اگر می‌خواهند بمانند و امنیت داشته باشند، تنها راه آن مقابله با آمریکاست.

نایب رئیس مجلس گفت: تا زمانی که آمریکا است، این منطقه روی امنیت به خود نخواهد دید. برای اینکه بتوانیم یک منطقه امن، برادرانه و دوستانه داشته باشیم، تنها راهش این است که با هم متحد شویم و آمریکای جنایتکار را از منطقه دور کنیم و برای همیشه امنیت را به منطقه برگردانیم.

دولت مطالبات کشاورزان را پرداخت کند

نایب رئیس مجلس در تذکری به دولت گفت: دولت در رابطه با پرداخت مطالبات کشاورزان عزیز اقدام کند. کسانی که گندم‌هایشان را تحویل دولت دادند و الان پاییز، نوبت کشت‌شان است، نیاز به نقدینگی و کمک دارند. دولت علیرغم همه سختی‌هایی که از آن اطلاع داریم، این مورد را در اولویت قرار داده و کشاورزان را خوشحال کند.