کد خبر: 1381581
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷
سیاست » اخبار کلی

حاجی بابایی: باید محاصره آمریکا را شکست/ انرژی یا برای همه یا هیچ‌کس

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس با ببان اینکه باید محاصره آمریکا را شکست، گفت: جمهوری اسلامی ایران باید با قدرت و صلابت، انرژی را بر روی همه ببندد یا همه یا هیچ‌کس.

جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۵ مهرماه) در نطق پیش از دستور خود با اشاره به آیات سوره فجر اظهار کرد: وقتی سخنان ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سازمان ملل را می‌شنیدم، آیات از سوره فجر در ذهنم آمد که خداوند می فرماید قوم عاد قومی بودند که در زمان خودشان به بالاترین قدرت زمان رسیده بودند. از طرفی فرعون ادعای خدایی می‌کرد و می‌گفت هر وقت من بخواهم، کسی را می‌کشم و هر وقت بخواهم، کسی را زنده می‌کنم؛ این نماد سخنان ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل است که دم از آزادی و حقوق بشر می‌زنند اما می‌گوید من ملت ایران را نابود می‌کنم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: آیا وقت آن نرسیده است که به قرآن اعتقاد بیشتری پیدا کنیم؟ همان فرعونی که بالاترین قدرت بود، توسط قومی نابود شد که آن قوم قدرتی به اندازه فرعون نداشتند ولی آن قوم تازیانه خداوند بر فرق فرعون شدند.

امروز مقاومت تازیانه الهی بر فرق ترامپ جنایتکار است

نایب رئیس مجلس تاکید کرد. به نظر می‌رسد امروز مقاومت با محوریت ملت بزرگ ایران، تازیانه الهی است بر فرق ترامپ جنایتکاری که از هرگونه جنایت در مورد ایران کوتاهی نکرده است.

حاجی بابایی گفت: آیا فکر نمی‌کنیم تنگه هرمز همان دریا و همان رودی است که فرعون در آن غرق شد؟ آیا آمریکا در منطقه و در تنگه هرمز، در نبرد با ملتی که خدایی و توحیدی فکر می‌کند، غرق نخواهد شد؟

 دیپلماسی با قدرت امکان‌پذیر است

وی ادامه داد: ما باید حرفمان را از قدرت و اقتدار و جایگاه قدرت بزنیم. دیپلماسی با قدرت امکان‌پذیر است و با قدرت می‌تواند بر دشمن غلبه پیدا کند و حق یک ملت را بستاند.

حاجی بابایی بیان کرد: آمریکایی که هر روز ملت ایران و ملت‌های بزرگ دنیا را تهدید می‌کند، باید در برابر این قدرت پوشالی ایستاد و مقاومت کرد.

راه پیروزی از بزرگراه مقاومت می‌گذرد

وی با بیان اینکه راه پیروزی از بزرگراه مقاومت می‌گذرد، افزود: تنها راه ایستادگی در برابر آمریکا و پیروزی، اراده ملت بزرگ ایران است؛ ملتی که با همه‌چیز و همه‌جا و در طول تاریخ انقلاب اسلامی پای انقلاب ایستاده و در یک لحظه عقب‌نشینی نکرده است.

نایب رئیس مجلس گفت: ۹۰ میلیون نفر ایرانی در یک اتحاد مقدس به آمریکا «نه» گفتند. امروز هم این مردم باشرافت و مردم غیرتمند از این کرکری‌های ترامپ به‌شدت عصبانی هستند. راه مقابله با اینها ایستادگی است.

باید محاصره آمریکا را شکست

حاجی‌بابایی با تاکید بر اینکه در منطقه اقتصاد حرف اول را می‌زند، گفت: همان طور که قبلا گفتم باید محاصره آمریکا را محاصره کرد. در این محاصره، اقدام جدی نکردیم. هرچه فرصت بگذرد آمریکا به دنبال محاصره بیشتر است. باید محاصره آمریکا را شکست؛ از همان جایی که شکست خوردنش قطعی است یعنی انرژی.

وی توضیح داد: آمریکا به دنبال آن است که تنگه هرمز را تا جایی که ممکن است بی‌اهمیت کند؛ گاهی با کشتی‌های چراغ خاموش و قاچاق، گاهی با کشتی‌ به کشتی کردن نفت توسط بعضی از کشورهای منطقه و گاهی با خطوط نفتی که در واقع تنگه هرمز را دور بزنند.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: هر کسی به هر نحوی انرژی صادر می‌کند که ترامپ را از مخمصه بیرون کند و فشارهای او را کاهش بدهد، در جنگ با ایران است.

نباید فریب آمریکا را در نوع عملکرد بعضی از کشورهای منطقه خورد

وی توضیح داد: امروز هم در همین محدودیت هوایی می‌بینید که بعضی از کشورهای منطقه، اراده کشورشان در دست آنها نیست. آنها در یک چهره با ما ادعای دوستی می‌کنند اما با تمام امکانات با آمریکا همراهی می‌کنند. نباید فریب آمریکا را در نوع عملکرد بعضی از کشورهای منطقه خورد.

حاجی بابایی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با قدرت و صلابت، انرژی را بر روی همه ببندد؛ یا همه یا هیچ‌کس. این حرف اساسی ملت بزرگ ایران است. کوتاهی از این عمل قطعا خسران برای ملت ما خواهد داشت.

وی ادامه داد: هیچ‌کس با دیپلماسی قدرتمندانه، عزتمندانه و شرافتمندانه مخالف نیست، مهم این است که همه با هم همسو و هم‌جهت هستیم. این حرف را باید با قدرت و با صلابت زد.

حاجی بابایی افزود: ملت بزرگ ایران امروز منتظر اقدامات قدرتمندانه همه ما در صحنه‌های بین‌المللی هستند؛ ملتی که مبعوث شدند و ملتی که بیش از شش ماه است در خیابان‌ها حضور دارند و ان‌شاءالله تا پیروزی قطعی هم در خیابان‌ها باقی خواهند ماند.

نایب رئیس مجلس با اشاره به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله گفت؛ دومین سالگرد مجاهد بزرگ سیدحسن نصرالله، است؛ مجاهد بزرگی که در دنیا جاودانه شد و حزب‌الله قهرمان توانست در صحنه‌های بین‌المللی در برابر استکبار جهانی بایستد.

وی افزود: مردمی که به همت و کمک آن‌ها در کنار مردم بزرگ ایران، هزاران شهید تقدیم کردند، ایستادند و مقابله کردند. این نشانه یک راه و یک مکتب است. امام شهید ما فرمودند سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بو و این راه همچنان ادامه خواهد داشت.

پشتیبانی قطعی و قاطعانه خودمان را حزب‌الله لبنان اعلام می‌کنم

حاجی بابایی گفت: من به نیابت از ملت بزرگ ایران، پشتیبانی قطعی و قاطعانه خودمان را از امت بزرگ و پرآوازه حزب‌الله لبنان و لبنان اعلام می‌کنم و همیشه از مقاومت پشتیبانی خواهیم کرد؛ مقاومتی که در همه لحظات از ما حمایت کرده است.

وی ادامه داد: بعضی از کشورهای منطقه باید بدانند هرگونه مقاومت در برابر ایران و هر نوع پشتیبانی از آمریکا، فاصله آنها را با مردم بیشتر خواهد کرد و آن‌ها نمی‌توانند بدون مردم زندگی کنند. اگر می‌خواهند بمانند و امنیت داشته باشند، تنها راه آن مقابله با آمریکاست.

نایب رئیس مجلس گفت: تا زمانی که آمریکا است، این منطقه روی امنیت به خود نخواهد دید. برای اینکه بتوانیم یک منطقه امن، برادرانه و دوستانه داشته باشیم، تنها راهش این است که با هم متحد شویم و آمریکای جنایتکار را از منطقه دور کنیم و برای همیشه امنیت را به منطقه برگردانیم.

دولت مطالبات کشاورزان را پرداخت کند

نایب رئیس مجلس در تذکری به دولت گفت: دولت در رابطه با پرداخت مطالبات کشاورزان عزیز اقدام کند. کسانی که گندم‌هایشان را تحویل دولت دادند و الان پاییز، نوبت کشت‌شان است، نیاز به نقدینگی و کمک دارند. دولت علیرغم همه سختی‌هایی که از آن اطلاع داریم، این مورد را در اولویت قرار داده و کشاورزان را خوشحال کند. 

برچسب ها: حمیدرضا حاجی بابایی ، محاصره دریایی ، شکست آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تناقضات دعوت به وحدت!

تسلیم‌بشو نیستیم

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار