نامه ایران به سازمان ملل درباره اظهارات خصمانه دبیرکل ناتو

جوان آنلاین:غلامحسین درزی، سفیر ایران در سازمان ملل در نامه ای به انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت تصریح کرد: اظهارات دبیرکل ناتو ناظر بر استفاده گسترده از پایگاههای نظامی اروپا در حمایت از اقدام نظامی ایالات متحده بوده و از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، با تعهدات ناشی از حقوق بینالملل مغایرت دارد.
متن کامل نامه « غلامحسین درزی» سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل متحد به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به شرح زیر است:
پیرو دستور دولت متبوعم و در ادامه نامههای پیشین درباره اقدامات منتسب به ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به اظهارات دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ و آثار حقوقی و سیاسی آن جلب میکنم. اظهارات مذکور ناظر بر استفاده گسترده از پایگاههای نظامی اروپا در حمایت از اقدام نظامی ایالات متحده بوده و از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، با تعهدات ناشی از حقوق بینالملل مغایرت دارد.
دبیرکل ناتو در مصاحبهای در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ در سخنرانی در یک رویداد عمومی درباره آینده ناتو گفت که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، «۵۰۰۰ فروند هواپیما» از پایگاههای اروپایی در حمایت از آنچه «عملیات خشم حماسی» نامیده میشود، به پرواز درآمدهاند.
وی تصریح کرد که این رقم صرفا تا اواسط آوریل محاسبه شده و افزود که تعداد واقعی پس از آن «احتمالا بسیار بیشتر» بوده است.
در این ارتباط، مایلم موارد زیر را در سوابق ثبت کنم:
۱. اظهارات مذکور، با توجه به جایگاه گوینده و محتوای آن، حاکی از نقش قابلتوجه سرزمین و زیرساختهای اروپایی در پشتیبانی از اقدامات نظامی ایالات متحده علیه ایران است.از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، این امر میتواند مسئولیت بینالمللی دولتهای ذیربط و نیز مسئولیت کیفری فردی مقامات اروپایی دخیل در برنامهریزی، آمادهسازی، تسهیل یا اجرای اعمالی را که مصداق تجاوز و جنایات جنگی ارتکابی توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل در ایران هستند، مطرح کند.
این اظهارات، با توجه به شواهدی که پیشتر درباره مشارکت یا مساعدت برخی کشورهای اروپایی در نقضهای مورد اشاره و نیز نقضهای ارتکابی در سال ۲۰۲۵ علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، از اهمیت ویژهای برخوردار است. از اینرو، انتظار میرود شورای امنیت، در چارچوب مسئولیت خود در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی، موضوع را با دقت و فوریت بررسی کند.
۲. همانگونه که پیشتر نیز مکررا اعلام شده است، جمهوری اسلامی ایران اقدامات نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه خود را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و مغایر با ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد میداند. بنا بر اطلاعات و مواضع اعلامشده پیشین، این اقدامات همچنان ادامه دارد، از جمله از طریق محاصرهای که ایالات متحده علیه سرزمین ایران اعمال کرده است و جمهوری اسلامی ایران آن را غیرقانونی میداند.
همچنین، بنا بر گزارشها و مستندات ارائهشده، اقدامات نظامی ایالات متحده شامل حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی بوده است. جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را مغایر با اصول حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر میداند و اعلام کرده است که در نتیجه آنها بیش از ۳۶۰۰ نفر، از جمله دستکم ۲۵۴ کودک و ۲۵۱ زن، جان باخته و شمار زیادی نیز مجروح شدهاند.
۳. همانگونه که پیشتر به دبیرکل و شورای امنیت اطلاع داده شده است، جمهوری اسلامی ایران معتقد است برخی کشورهای اروپایی، از طریق در اختیار گذاشتن سرزمین، حریم هوایی، تاسیسات نظامی و سایر ظرفیتهای لجستیکی و عملیاتی خود برای برنامهریزی، آمادهسازی و اجرای حملات مورد اشاره، در تسهیل این اقدامات نقش داشتهاند.
از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، چنین رفتاری میتواند با تعهدات مقرر در منشور سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد. علاوه بر این، این اقدامات ممکن است در چارچوب مفهوم مشارکت یا مساعدت به عمل تجاوزکارانه، موضوع قطعنامه ۳۳۱۴ (XXIX) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تحت عنوان «تعریف تجاوز»، قابل بررسی باشد.