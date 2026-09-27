دختران پرونده کوراش را در روز نخست بستند؛ تاریخ سازی دختران تنیس

رقابت ورزشکاران کاروان ورزش ایران امروز در روز هشتم این بازی‌ها پیگیری می شود؛ تیراندازی و تیروکمان اولین رشته‌هایی هستند که ورزشکاران‌مان در آن به رقابت می پردازند.

جوان آنلاین: بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (یکشنبه ۵ مهر) وارد روز هشتم شد تا نمایندگان ایران و دیگر کشورهای رقابت خود در رشته های مختلف را دنبال کنند.

کاروان ایران در حالی وارد این روز از مسابقات شد که در پایان روز هفتم با ۲۸ مدال شامل ۷ طلا، ۱۴ نقره و ۷ برنز در رده هفتم جدول توزیع مدال ایستاده بود. مسئولان این کاروان امیدوارند با مدال آوری بیشتر در رقابت های روز هشتم، وضعیت بهتری در جدول مدالی پیدا کنند.

رقابت ورزشکاران ایران امروز در رشته های مختلف پیگیری می شود. تیراندازی و تیروکمان اولین رشته هایی هستند که رقابت ورزشکاران ایران در آنها برگزار می شود.

نتایج ورزشکاران ایران در روز هفتم بازی های آسیایی به این شرح است:

پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر

امروز نمایندگان کشورمان در دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان در خطر آتش ایستادند. دور مقدماتی در دو بخش دقت و سرعت و طی دو روز برگزار می‌شود و در پایان با احتساب امتیاز دو بخش، ۸ فینالیست معرفی خواهند شد. امروز در پایان بخش دقت هانیه رستمیان ۲۹۱ امتیاز به دست آورد و سامیه یاسی و زینب طوماری نیز به ترتیب ۲۷۷ و ۲۷۵ امتیاز ثبت کردند. در بخش تیمی نیز تیم کشورمان متشکل از رستمیان، یاسی و طوماری ۸۴۳ امتیاز به دست آوردند. این رقابت ها فردا در بخش سرعت پیگیری می‌شود.

زنان تنیس تاریخ ساز شدند

در جریان دیدارهای انفرادی تنیس زنان، ماندگار فرزامی در دور نخست برابر سویل یولداشوا از ازبکستان 2 بر صفر پیروز شد و مشکات‌الزهرا صفی هم مقابل شخزودا آسیمووا از تاجیکستان با همین نتیحه پیروز شد.

این دو برد، اولین بردهای زنان تنیس ایران در بخش انفرادی بازی های آسیایی بعد از انقلاب اسلامی به حساب می آید.

تیم میکس کامپوند حذف شد

در جریان رقابت های تیروکمان، تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی در مرحله یک هشتم نهایی مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۴ به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم کره‌جنوبی رفت و پس از تساوی ۱۵۸ بر ۱۵۸ با وجود ارائه یک بازی زیبا در تیر طلایی تنها با اختلاف امتیاز شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

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شکست تیم دونفره تنیس در اولین دیدار

کسری رحمانی و علی یزدانی در دور نخست مسابقات تنیس دو نفره بازی های آسیایی، به مصاف فومین جیانگ و تیانهویی ژانگ از چین رفتند و در دو ست با نتایج مشابه ۶ بر ۴ مغلوب شدند.

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پرونده کوراش در روز نخست بسته شد

پردیس عیدی‌وندی یکی از دو نماینده کوراش ختران ایران در روز نخست رقابت های این رشته بود که در وزن ۵۷- کیلوگرم مبارزات خود را آغاز کرد. او پس از استراحت در دور نخست در مقابل چارمئا کولینو ازفیلیپین قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب حریف خود شد و از دور مسابقات کنار رفت. طاهره آذرپیوند اما پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف بهارتی از هند رفت و با نتیجه ۳ بر صفر از سد حریف خود عبور کرد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. او در این مرحله مقابل پین چون وانگ از چین‌تایپه 5 به صفر باخت. بدین ترتیب پرونده کوراش ایران در روز نخست بسته شد.

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آغاز مقتدرانه تیم ملی والیبال

تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف قرقیزستان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید. شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰ موفق شدند.

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تیم کامپوند مردان ایران حذف شد

کامپوند مردان ایران با ترکیب آرمین پاکزاد، فرهنگ خداپرست و میلاد رشیدی در دور یک هشتم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تیم بنگلادش پس از تساوی ۲۳۲ بر ۲۳۲ در تیر طلایی موفق به شکست این تیم شد و به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافت. تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم قدرتمند کره‌جنوبی رفت و با نتیجه ۲۳۹ بر ۲۳۴ شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

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مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان