کد خبر: 1381560
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶
سیاست » اخبار کلی
عراقچی:

خط اصلی تمام دیدارها در نیویورک بیان شروط مابرای باز شدن تنگه هرمز بود

عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح دیدارها درحاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: خط اصلی دیدارها در نیویورک بیان شروط ما با تایید شورای امنیت ملی برای بازشدن تنگه هرمز بود.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در گفت وگو با خبرنگاران ایرانی در نیویورک گفت: ما امسال در مجمع عمومی سازمان ملل حضور بسیار موثر و پرتحرکی بوده است. رئیس جمهور امروز به تهران بازگشتند و حضور ایشان بسیار مهم بود. مصاحبه ها ی متعدد، دیدارهای مختلف و سخنرانی بسیار مهمی در مجمع داشتند و در کنار ایشان من نیز دیدارهایی با مقامات و همتایان خود داشتم.

وی ادامه داد که در تمام این دیدار ها خط اصلی ما بیان شروط ما در باره باز شدن تنگه هرمز بوده و ما موظف بودیم این شروط را تبیین و ارایه کنیم و از آن دفاع کنیم. این کار در تمام ملاقاتی هایی که رئیس جمهوی و من داشتیم صورت گرفته است.

عراقچی گفت: این شروط در ملاقات با میانجیگران انتقال و کاملا توضیح داده شد و آنان نیز به طرف آمریکایی اعلام کردند.

وی تصریح کرد: ما در این ملاقات ها از منطق این شروط و از منطق سیاست خودمان دفاع کردیم و همه کشورهای دنیا البته اذعان دارند که ایران همانطور که از کشور خوب دفاع کرده، در عرصه دیپلماسی قوی ظاهر شده است. بخصوص با ارایه طرح های مختلف و تعیین مسیر دیپلماسی توانسته فضای دیپلماتیک را به نفع خودش هدایت کند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد که طرح هایی که ارایه دادیم درباره آن مصاحبه ها گفته و در ملاقات ها تشریح و توسط واسطه ها به طرف آمریکایی ابلاغ شد و اولین واکنش از سوی رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت  اما از سوی میانجی ها هنوز چیزی به ما منتقل نشده است.

عراقچی اعلام کرد: متاسفانه از رئیس جمهور آمریکا حرف های ضد و نقیض زیاد شنیده می شود. ما منتظر هستیم که نظرات قطعی توسط واسطه ها به ما اعلام شود و توسط آن تصمیم گیری خواهد شد. به هر حال شروط ما مشخص است: هر گونه حرکت روبه جلو منوط به محقق شدن این شروط است.

عراقچی در پاسخ به این پرسش که چشم انداز را چگونه می بینید با توجه به این که ایران طرح ها و ابتکاراتی دارد و رئیس جمهور آمریکا همچنان روی مواضع خود است؛ گفت: چشم انداز برای مردم ایران روشن است، مردم ما قدرت خودشان را هم در عرصه نظامی، هم در عرصه دیپلماتیک هم در عرصه اقتصادی و تحریم ها به دنیا نشان دادند، دشمنان ما همه مسیرها را امتحان کردند هر مسیری که رفتند به نتیجه ای نرسیدند.

برچسب ها: عراقچی ، تنگه هرمز ، امریکا
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