جوان آنلاین: کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه همزمان با روز بین‌المللی امحای کامل سلاح‌های هسته‌ای در پیامی در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: در روز بین‌المللی امحای کامل سلاح‌های هسته‌ای، یک سؤال روشن پیش روی جامعه جهانی است: چگونه می‌توان از خلع سلاح سخن گفت، اما زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونسیتی را نادیده گرفت؟!

وی تاکید کرد: خلع سلاح، صلح و امنیت جهانی با استاندارد‌های دوگانه و مصونیت برای یک رژیم خاص محقق نمی‌شود.

در اوایل شهریور امسال، هیئت جمهوری اسلامی ایران در شصت‌وهفتمین جلسه کارگروه «B» سازمان پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO) تاکید کرده بود که خودداری رژیم صهیونیستی از پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تصویب پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، این رژیم را قادر ساخته است تا از الزامات مربوط به شفافیت، پادمان، راستی‌آزمایی و خلع سلاح بگریزد.