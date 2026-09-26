وزیر امور خارجه کوبا: جنگ علیه ایران جلوه جدیدی از جنایات آمریکا است

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل، «برونو رودریگز» در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: پیشروی توسعهطلبی، غصب، غارت، کشورگشایی و همچنین تجاوزهای نظامی و اقتصادی، نگرانکننده است. تلاش دولت آمریکا برای تحمیل صلح از طریق زور، قابل قبول نیست. ارکان اساسی حقوق بینالملل و سازمان ملل متحد، از جمله برابری حاکمیتی میان دولتها، بهطور مستمر مورد حمله قرار میگیرد.
به گزارش ایرنا، رودریگز گفت: حمایت از نسلکشی صهیونیستی علیه مردم فلسطین؛ حمله به کشتیها و اعدامهای فراقضایی در دریای کارائیب و برخی مناطق اقیانوس آرام؛ تجاوز نظامی علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا و جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، جلوههای جدیدی از جنایات آمریکا هستند.
وی افزود: این اقدامات همچنین بازتابی از بحران هویت و جایگاه سازمان ملل متحد و حتی مجمع عمومی، بهعنوان فراگیرترین، دموکراتیکترین و نمایندهترین نهاد جامعه بینالمللی است. ما بر این باوریم که باید سازمان ملل متحد را حفظ و تقویت کنیم و در عین حال آن را دموکراتیکتر و کارآمدتر سازیم و به ملتها نزدیکتر کنیم.
این مقام کوبا گفت: ما در کوبا با یک تجاوز چندبُعدی از سوی دولت ایالات متحده مواجه هستیم؛ خصومتی دائمی، غیرقانونی و بیرحمانه که نزدیک به هفت دهه است ادامه دارد. از ژانویه ۲۰۲۶، این تجاوز تشدید شده و بیرحمانهتر و خطرناکتر شده است؛ بهویژه با اعمال محاصره انرژی که از طریق ارعاب و اجبار، مانع از صادرات سوخت از سوی هر کشوری به کوبا میشود؛ اقدامی که معادل محاصره دریایی است و بر اساس حقوق بینالملل، اقدام جنگی محسوب میشود.
رودریگز گفت: دولت ایالات متحده ممنوعیتهای جدیدی را علیه همه کشورها در زمینه محصولاتی که نمیتوانند به کوبا صادر یا به این کشور منتقل شوند، اعمال کرده است. بیش از هفت هزار کانتینر در بنادر مختلف سرگردان ماندهاند؛ بسیاری از آنها حامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی هستند و حتی هزینه آنها نیز توسط شرکتهای خصوصی کوبایی پرداخت شده است. این اقدامی غیرمعمول و بیسابقه است. یک ابرقدرت بهصورت یکجانبه، همه کشورها را از حق خود برای صادرات کالاهای مورد نظرشان به کشور مورد نظرشان محروم میکند و بهطور مستمر و همهجانبه آزادی تجارت و کشتیرانی را نقض میکند.
وزیر امور خارجه کوبا گفت: آمریکا با اعمال تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه علیه کوبا و دیگر کشورهایی که با هاوانا تجارت میکنند قوانین تجارت آزاد را نقض کرده است.
وی افزود: آنچه آمریکا انجام میدهد نوعی تنبیه دسته جمعی و تلاش برای از بین بردن زندگی در کوبا است و اینها نقض قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل است.
این دیپلمات ارشد، دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل جهان از جمله کوبا را یکی دیگر از جنایات آمریکا اعلام کرد و گفت: کوبا مصمم به دفاع از حقوق خود است. ما تلاشمان را برای حل مشکلات کشورمان براساس تجربه تاریخی میکنیم. ما از این پیچ تاریخی بدون تسلیم شدن در مقابل آمریکا عبور خواهیم کرد.
رودریگز خطاب به مردم آمریکا گفت: ما روی همبستگی آمریکاییها حساب میکنیم و آنها در تظاهراتهای مختلف این را نشان دادهاند و از کمکهای آنها تشکر میکنیم.
وی درباره چرایی دشمنی واشنگتن با هاوانا نیز توضیح داد: هدف آمریکا سلطه اقتصادی بر کوبا است، اما به مردم میگوید کوبا تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست. واشنگتن بارها این ادعای شرم آور را مطرح کرده است. هر کسی میفهمد که کوبا به عنوان یک کشور کوچک نمیتواند تهدیدی برای آمریکا با این قدرت اقتصادی و نظامی عظیم باشد.
وزیر امور خارجه کوبا گفت: ما یک کشور صلح دوست هستیم و همواره مدافع ماموریتهای سازمان ملل بودهایم. محاصره تهدید است، اما کوبا تهدید نیست. هاوانا همواره تلاش کرده از طریق گفتوگو مسائل را حل کند. ما آماده تجارت با شرکتهای آمریکایی مثل شرکتهای دیگر کشورها هستیم.
رودریگز در پایان صحبتها ضمن ابراز همدردی با همه کشورهای تحت سلطه استعمار در آفریقا و آمریکای لاتین، از اصل چین واحد حمایت کرد و گفت: قانون جنگل نمیتواند قانون آینده جهان باشد.