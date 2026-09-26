عراقچی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرد

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه با خلیل الرحمن رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتوگو کردند.
رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم آمدهاند تا درباره مهمترین تحولات بینالمللی گفتوگو کنند.
شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.» این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاریهای چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالشهای جدید تاکید دارد.
در کنار سخنرانیهای عمومی، نشستهای سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار میشود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهمترین مراکز رایزنیهای دیپلماتیک جهان تبدیل کرده است.