لاوروف: رد پیشنهاد ایران از سوی آمریکا تأسف بار است

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز شنبه در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: روسیه انتظار دارد دبیرکل بعدی سازمان ملل نماینده منافع تمام بشریت باشد، نه فقط «یک میلیارد نفر برخوردار.... تمام خسارات وارده به کشتیرانی در دریای سیاه ناشی از حملات تروریستی اوکراین است.
وزیر خارجه روسیه در این کنفرانس مطبوعاتی ادامه داد: دبیرخانه سازمان ملل مروج جانبداری و استانداردهای دوگانه است و پستهای کلیدی آن در اختیار اتباع کشورهای عضو ناتو قرار دارد.
لاوروف از نحوه رسیدگی به ماجرای «بوچا» انتقاد کرد و با بیان اینکه هنوز ابهاماتی درباره هویت افراد نمایش داده شده در تصاویر رسانهای وجود دارد، خواستار شفافیت بیشتر از سوی روزنامه نگاران و سازمانهای بینالمللی شد.
ماجرای ساختگی بوچا به وقایع سال ۲۰۲۲ در شهری نزدیک کییف اشاره دارد؛ جایی که شبهنظامیان اوکراینی غیرنظامیان خود را قتل عام کردند و صحنه سازی کردند تا روسیه را به «جنایات جنگی» متهم کرده و مذاکرات صلح را مختل کنند.
سرگئی لاوروف، این پرسش را مطرح کرد که چرا موضوع حق تعیین سرنوشت در مورد گرینلند مطرح میشود، اما در مورد کریمه چنین نیست.
وی گفت که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، به وی گفته است که این ۲ وضعیت متفاوت تلقی میشوند.
لاوروف گفت: وضعیت تأسف بار رد پیشنهاد ایران از سوی آمریکا، اولین نمونه چنین رفتاری (از سوی آمریکایی ها) نیست. تفاهمنامه امضاشده میان ایران و آمریکا در اسلامآباد، توافقی منصفانه است که میتوان به آن بازگشت.
این مقام روسی گفت: گفتوگو میان روسیه و آمریکا به طور منظم و در قالبهای مختلف ادامه دارد. اروپا به شدت به دنبال راههایی برای ورود به روند مذاکرات اوکراین است که توسط آمریکا آغاز شده است.
وزیر خارجه روسیه اضافه کرد: وضعیت در کرانه باختری با سرعت تمام رو به وخامت است. اگر آن شهرکها احداث شوند، ارتباط میان غزه و کرانه باختری قطع خواهد شد. در عمل، دیگر هیچ جایی برای تشکیل کشور فلسطین باقی نخواهد ماند. شکاف در صفوف فلسطینیها هیچ نتیجه مثبتی به همراه نداشت. هنوز هیچ امیدی برای ایجاد پل ارتباطی میان فتح و حماس وجود ندارد. فلسطینیها نتوانستند بر اختلافات داخلی خود غلبه کنند.