جوان آنلاین: رئیسجمهور کشورمان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار، تهدید و حمله تسلیم نخواهد شد، خروج نیروهای امریکایی از منطقه را راه پایانبخشی تنشهای جاری دانست و تصریح کرد که کشورهای منطقه میتوانند بدون حضور قدرتهای فرامنطقهای امنیت خود را تأمین کنند. پزشکیان همچنین با اشاره به تجربه مذاکرات و حملات گذشته، ضمن تأکید بر آمادگی ایران برای گفتوگو، بر این موضع پافشاری کرد که تعامل با تهران نمیتواند بر پایه زور و قلدری باشد و کشورهای مسلمان منطقه نیز نباید اجازه دهند خاک و آسمان آنها برای حمله به یک کشور مسلمان مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر مسعود پزشکیان در جریان سفر خود به نیویورک و در گفتوگو با شبکه الجزیره، با تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقه، جنگ و مذاکرات با امریکا، بر ایستادگی ایران در برابر فشار و تهدید تأکید کرد. رئیسجمهور با اشاره به تجربه مذاکرات گذشته گفت: «هر بار که با آنها پای میز مذاکره نشستیم، پس از مذاکره دوباره جنگ را شروع و به ایران حمله کردند. این اتفاق سه بار افتاد.» وی افزود که در جریان این حملات، مسئولان، فرماندهان، مردم و دانشمندان ایران ترور شدند و در مرحله سوم نیز «رهبر عزیز ما، فرماندهان، وزیران و دانشآموزان بیگناه ما را شهید کردند.» وی در ادامه با انتقاد از عملکرد امریکا و رژیم صهیونیستی گفت: «کسانی که خودشان به صورت دولتی دیگران را ترور میکنند، ما را تروریست معرفی میکنند. تروریستهای واقعی، امریکاییها، اسرائیلیها و صهیونیستهایی هستند که با فناوری و قدرتی که دارند، هر کسی را هر جا بخواهند، به راحتی ترور میکنند.»
امریکا اعتماد به گفتوگو را از بین برده است
رئیسجمهور درباره مذاکرات میان ایران و امریکا نیز گفت که این گفتوگوها برای چهارمین یا پنجمین بار انجام شده است، اما آنچه اتفاق افتاده و همچنان در حال وقوع است، باعث شده ایران دیگر به این گفتوگوها اعتماد نداشته باشد. وی توضیح داد: «هر بار پس از مدتی دوباره حمله و تحریم را شروع میکنند و همان کارهایی را انجام میدهند که تا امروز کردهاند.» پزشکیان در عین حال گفت ایران برای اثبات اینکه به دنبال گفتوگو و مذاکره است و خواهان ادامه ناآرامی و فاجعه در منطقه نیست، از طریق کشورهای واسطه از جمله قطر و پاکستان با امریکا گفتوگو میکند.
تنگه هرمز با قلدری و زورگویی باز نمیشود
پزشکیان درباره تنگه هرمز گفت: «ما آغازگر بستن راه نبودیم. این امریکاست که راه را میبندد و این اسرائیل است که منطقه را به آتش میکشد.» وی افزود که این مسیر از گذشته به ایران و عمان مربوط بوده و برای عبور آزاد بوده است، اما «وقتی راه ما را میبندند و نمیگذارند عبور کنیم، طبیعتاً ما هم راه آنها را میبندیم تا نتوانند بیایند.» رئیسجمهور تأکید کرد: «این موضوع با گفتوگو قابل حل است، نه با زورگویی و قلدری.» وی با اشاره به حضور نظامی امریکا در منطقه گفت: «امریکا از آن سوی دنیا به خلیج فارس آمده است، آنجا پایگاه ساخته و از پایگاههایش به کشور ما، به مدرسهها و به زیرساختهای ما حمله میکند.» پزشکیان گفت اگر اصل موضوع در گفتوگو حل شود، تنگه هرمز برای تجارت آزاد خواهد بود، اما نمیتواند برای انتقال سلاح و تجهیزاتی که با آنها در منطقه آتش به پا میشود، آزاد باشد. وی همچنین تأکید کرد کشورهای منطقه میتوانند برای حفظ امنیت منطقه با یکدیگر همکاری کنند و «به ژاندارم منطقه نیاز نداریم.»
میمیریم، اما زیر بار ذلت نمیرویم
رئیسجمهور درباره احتمال دیدار با دونالد ترامپ گفت: «برای چه؟ چرا؟ وقتی آنچه را نوشتهایم اجرا نمیکنند، اگر با آنها دیدار کنیم، مشکل حل میشود؟» وی با اشاره به حملات و ترورهای انجامشده علیه ایران افزود: «کسانی که آمدند رهبر ما را شهید کردند، بچههای مدرسه را شهید کردند، زیرساختهای ما را زدند، دانشمندان و دانشگاههای ما را هدف قرار دادند، حالا ما باید با ذلت برویم و با آنها حرف بزنیم؟» پزشکیان در ادامه تأکید کرد: «ما میمیریم، اما زیر بار ذلت نمیرویم.»
رئیسجمهور درباره نقشه راه ایران برای پایان جنگ گفت: «مشکل از ما نیست؛ مشکل امریکاست. ما آغازگر جنگ نبودیم و الان هم جنگ را شروع نمیکنیم. آنها به ما حمله میکنند و ما پاسخ میدهیم. جمع کنند و بروند و به ما حمله نکنند.» پزشکیان با اشاره به سابقه روابط ایران گفت: «ما ۲۰۰ سال است به هیچ کشوری حمله نکردهایم و با هیچ کشوری دعوا نداشتهایم.» وی کشورهای مسلمان منطقه را «دوست و برادر» توصیف کرد و گفت: «ما مسلمانیم و آنها هم مسلماناند. چرا باید با هم بجنگیم؟» پزشکیان همچنین تحریمها را اقدامی برای هدف قرار دادن مردم دانست و گفت: «الان هم تمام تلاششان این است که با تحریمها مردم را هدف قرار دهند؛ کاری که خودش نوعی جنایت اقتصادی و جنایت علیه بشریت است.» پزشکیان درباره تحولات یمن و اظهارات مطرحشده درباره نقش ایران در کنار انصارالله گفت: ایران با هر فردی در هر نقطه جهان که مورد ظلم قرار گرفته باشد، همذاتپنداری میکند. «به نظر ما یمن و عربستان نباید با هم بجنگند؛ هر دو مسلماناند و ما دلمان میخواهد بنشینند، گفتوگو کنند و مشکلشان را حل کنند.»
جنگ امریکا علیه ایران ملت را منسجمتر کرد
پزشکیان در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره امکان حمله به ایران گفت نتانیاهو نتوانسته غزه را وادار به تسلیم کند و افزود: «حالا میخواهد بیاید و حکومت ایران را تغییر دهد؟»
وی گفت تصور امریکا و اسرائیل این بوده که با هدف قرار دادن رهبر ایران و ایجاد درگیری در داخل کشور میتوانند به تغییر حکومت دست یابند، اما «امروز مردم ما دست به دست هم دادهاند، منسجمتر از همیشه ایستادهاند و سختیها را تحمل میکنند، ولی پای حکومت و عزت خودشان هستند.»
رئیسجمهور درباره گزارشهای مربوط به محدودیت پرواز شرکتهای هواپیمایی ایران گفت این اقدامات را از جمله اقداماتی دانست که «جنایت علیه بشریت»، «تروریسم اقتصادی»، «نسلکشی» و «تروریسم سیاسی و امنیتی» محسوب میشوند. پزشکیان از کشورهای اسلامی خواست در برابر این اقدامات بایستند و گفت: «مگر امریکا سازمان ملل است؟ امریکا چه کاره است؟ این توهین به کشورهاست که او از آنجا چیزی بگوید و کشورها اطاعت کنند.»
پایگاههای امریکا و مسئولیت کشورهای میزبان
پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا برخی کشورهای عربی نیز در صورت حمله امریکا هدف قرار میگیرند، گفت امریکا از پایگاههایی در کشورهای عربی برای حمله به ایران استفاده میکند. وی با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ سازمان ملل گفت اگر کشوری اجازه دهد کشور دیگری از خاک آن به کشور ثالث حمله کند، مرتکب جرم شده است و افزود: «پس چرا کشورهای عربی اجازه میدهند از خاکشان به کشور ما حمله شود؟ چرا کشورهای مسلمان اجازه میدهند از آسمانشان علیه ما بمباران انجام شود؟»
رئیسجمهور درباره گروههای مقاومت در عراق، یمن و لبنان گفت: «اینها گروههایی بودند که برای دفاع از کشورشان به کمک آمدند؛ داعش داشت همه منطقه را میگرفت.» پزشکیان همچنین گفت تصمیم درباره ادغام این گروهها در ارتش، از جمله در عراق، بر عهده خود آن کشور است.
وی درباره حزبالله و گروههای دیگر نیز گفت این گروهها پیش از انقلاب ایران وجود داشتهاند و جمهوری اسلامی آنها را ایجاد نکرده است. «ما با آنها احساس همدردی و همذاتپنداری میکنیم.»
ادعای اختلاف میان مسئولان القای دشمن
رئیسجمهور در پاسخ به ادعای وجود شکاف میان بخشهای نظامی و سیاسی ایران گفت: «اگر این شکاف وجود داشت، میشد اینطور مقاومت کرد؟ اگر چنین وضعیتی بود، ایران میتوانست تا اینجا پیش بیاید؟ تلاش آنها این است و استراتژی بعدیشان هم این است که میان مسئولان و سیاستمداران اختلاف ایجاد کنند. هیچوقت در کشور وحدت و انسجام به اندازه امروز نبوده است. ما الان هر هفته با سران قوای قضاییه و مقننه جلسه داریم و بین ما وحدت و انسجام کامل وجود دارد. تفاهمنامهای را هم که امضا کردیم، نیروهای نظامی و امنیتی، قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت، همه با هم تأیید کردند. اگر اختلافی وجود داشت، آن تفاهمنامه امضا نمیشد.»