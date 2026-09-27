جوان آنلاین: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر نقش تعیینکننده رسانه ملی و بسیج در مقابله با جنگ روانی و روایتهای دروغین دشمن، عملکرد صداوسیما در جریان حملات اخیر را مورد توجه قرار داد و گفت: «دشمن از ساختمان شیشهای شکست خورد.» حجتالاسلام حسین طائب با اشاره به تأثیرگذاری رسانه ملی در به تصویر کشیدن میدان جنگ و حضور مردم، بر ضرورت همافزایی این دو نهاد برای تقویت انسجام اجتماعی، افزایش تابآوری و مقابله با جنگ روایتها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، حجتالاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست مشترک با رئیس رسانه ملی با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز حادثه تروریستی میناب و جنایات دشمن، رسانه ملی و بسیج را دو بازوی قدرتمند در پر کردن گسستهای اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمن دانست و تأکید کرد حضور آگاهانه مردم در میدان و روایت صحیح رسانهای، سد محکمی در برابر جنگ، تابآوری و روایتهای دروغین هالیوودی است: «ما نیمکتهای خالی مدرسه میناب و دانشآموزانی را که در اقدام تروریستی دشمن به شهادت رسیدند، یادآور پایداری و مقاومت میدانیم و تا انتقام خون شهدا را نگیریم، آرام نخواهیم نشست. جنایت دشمن در هدف قرار دادن کودکان و آزمایش بمبهای خود به حدی است که حتی در تاریخ وحوش نیز سابقه ندارد، اما این جنایات با عزم پولادین ملت ایران بیپاسخ نخواهد ماند.»
رئیس سازمان بسیج با اشاره به مأموریتهای مشترک بسیج و صداوسیما افزود: «بسیج و رسانه ملی در ایجاد وحدت، کاهش گسستهای اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، امید، رضایت و احساس امنیت در جامعه، نقشآفرینی مشترکی دارند و همافزایی این دو نهاد میتواند اتفاقات بکری را در میدان حل مسائل کشور رقم بزند».
حجتالاسلام طائب ارزش راهبردی حضور مردم در میادین و خیابانها را همتراز با قدرت بازدارندگی موشکی دانست و گفت: «همانطور که حضور پرتکرار مردم در صحنه یادآور شبهای عملیات است، امروز نیز هر دوربین، شلیکی به قلب آمال و آرزوهای دشمن است و تصاویر حماسه حضور مردم میتواند جایگزین موشکها در جنگ روایتها باشد. در حالی که رسانه دشمن در هالیوود به دنبال ساخت روایتهای دروغین است، روایت صحیح، صادقانه و مستمر رسانه ملی این تلاشها را به شکست میکشاند.» وی با اشاره به مقاومت رسانه ملی در برابر حملات دشمن اظهار کرد که دشمن از ساختمان شیشهای شکست خورد. حمله به ساختمان شیشهای نقش و تأثیرگذاری رسانه ملی را بهخوبی روشن کرد. در این جنگ گل کاشتید و این میدان را خوب به تصویر کشاندید؛ هم میدان جنگ را، هم میدان خیابان را. رئیس سازمان بسیج افزود: «جنگ اخیر برای همه مردم ثابت کرد که اگر اقتدار و قدرت نباشد، هیچ امتیازی به ملتها داده نمیشود و امروز وارد جنگ تابآوری شدهایم. تحولات منطقه نیز نشان داد برخلاف ادعای امریکاییها، حضور نظامی ایالات متحده و اسرائیل نهتنها عامل امنیت نیست، بلکه خود منشأ اصلی ناامنی و آسیب برای کشورهای منطقه است.»
طائب در بخش دیگری از سخنان خود به راهبرد جدید رهبر معظم انقلاب مبنیبر «هر ایرانی، یک بسیجی» اشاره کرد و گفت که از ارتش بیستمیلیونی در دفاع مقدس، تا شبکه امنیتی و اطلاعاتی ۳۶ میلیونی در تهاجم نرم و سپس جهاد علمی، امروز و در قله تعیین نظم جدید جهانی، به راهبرد «هر ایرانی، یک بسیجی» رسیدهایم که بهمعنای اتحاد و انسجام حداکثری ملت ایران است. وی از آمادگی کامل شبکه گسترده بسیج در سراسر کشور از دانشآموزان و دانشجویان گرفته تا زنان، کارگران، کارمندان و جامعه علمی برای همکاری همهجانبه با رسانه ملی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تفاهمنامه مشترک میان این دو نهاد، شتابدهنده تحقق اهداف عالی نظام و راهبرد «هر ایرانی، یک بسیجی» باشد.