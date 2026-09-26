سرویس مدارس در پیچ هماهنگی

جوان آنلاین: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، مسیر خانه تا مدرسه و برعکس، برای بسیاری از خانوادهها دردسرساز شده است؛ از یکسو هزینه رفتوآمد و از سوی دیگر وضعیت شرکتهای ارائهدهنده خدمات و اطمینان از ایمنی مسیر، بخش دیگری از دغدغهای است که هر سال با باز شدن درهای مدارس دوباره به میان میآید.
هرچند نرخ سرویس مدارس تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ مشخص شده، اما همزمان با اعلام ارقام، مسئله دیگری نیز خودنمایی میکند؛ اینکه ساماندهی خدمتی که چند مجموعه مختلف در آن نقش دارند، هنوز هماهنگ نیستند و این نبود هماهنگی میانشان میتواند بار مضاعفی را بر دوش خانوادهها بگذارد.
معادله تازه نرخ سرویس مدارس
بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، هزینه سرویس مدارس در سال تحصیلی پیشرو با فرمولی متشکل از مبلغ پایه، ورودیه و هزینه پیمایش کیلومتری محاسبه خواهد شد. به گفته علی رحیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، این شیوه مبنای تعیین کرایه خودروهای سرویس مدارس قرار گرفتهاست.
رحیمی گفت: «برای حمایت از خانوادهها، نرخ سرویس ونها ۸۰ درصد و مینیبوسهای خطی ۵۰ درصدِ نرخ خودروهای سواری تعیین شده است. همچنین برای مقطع ابتدایی، با توجه به ضرورت مراقبت بیشتر هنگام سوار و پیاده شدن دانشآموزان، ضریب افزایش ویژهای در نظر گرفته شدهاست.»
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران همچنین اظهار داشت که محاسبه هزینه سرویس نیز بر مبنای تمام روزهای تقویم انجام نمیشود و افزود: «بر اساس تبصره ۵ ماده یک مصوبه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵، نرخ سرویس مدارس در یک سال تحصیلی، با احتساب ۹ ماه تحصیلی برای مقطع متوسطه و هشت ماه تحصیلی برای مقطع ابتدایی و با کسر کردن تعداد روزهای تعطیل رسمی تقویمی محاسبه شدهاست.»
هماهنگی که باید باشد، اما نیست
در حالی که نرخها تعیین شده، روند ساماندهی شرکتهای فعال در این حوزه هنوز به نقطه نهایی نرسیده است. از میان ۱۳۰ شرکت تاکسیرانی، تاکنون ۶۴ شرکت برای دریافت مجوز به سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران مراجعه کردهاند.
از سوی دیگر، بخشی از تقاضای خانوادهها در سامانه سپند ثبت شده است. طبق اعلام مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، بیش از ۱۸ هزار و ۳۱۲ دانشآموز تهرانی تاکنون توسط والدین خود در این سامانه ثبتنام کرده و متقاضی دریافت سرویس مدرسه شدهاند.
این ارقام در شرایطی مطرح میشود که تقسیم مسئولیت میان دستگاههای مختلف، همچنان یکی از مسائل اصلی سرویس مدارس است. آموزشوپرورش متولی این حوزه معرفی شده و سازمان تاکسیرانی نقش نظارتی دارد، شرکتهایی هم که خدمات سرویس را ارائه میکنند، باید مجوز فعالیت خود را از سازمان تاکسیرانی دریافت کنند.
رحیمی، اما با اشاره به وجود برخی مشکلات در این زمینه اظهار داشت: «با وجود حمایتهای وزارت کشور و راهاندازی سامانه سپند، همکاری مطلوبی از سوی آموزشوپرورش مشاهده نکردیم و این عدم یکپارچگی موجب سردرگمی خانوادهها شده است. شهرداری و پلیس راهور آمادگی دارند هرگونه همکاری لازم را برای ساماندهی سرویس مدارس انجام دهند، اما ذینفعان و دستگاههای متولی این حوزه باید برای رفع مشکلات موجود وارد عمل شوند.»
اختلافنظرها پیش از بازگشایی مدارس
موضوع ناهماهنگی میان دستگاهها اما، تنها در اظهارات مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مطرح نشده است. محسن هرمزی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، هفته گذشته در جلسه ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۵ نیز نسبت به نحوه همکاری آموزشوپرورش انتقاد کرد: «نمایندگان آموزشوپرورش نه به طور کامل در جلسات حضور یافتند و نه همکاری لازم را با ما داشتند.»
او با اشاره به سردرگمی خانوادهها در زمینه سرویس مدارس اظهار داشت: «خدماترسانی در حوزه سرویس مدارس استثنایی بدون هیچگونه مشکلی انجام میشود، اما برای مدارس عادی شاهد آشفتگی هستیم و مباحث در این زمینه عملیاتی نمیشود.»
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: «باید کمیته مرتبط در این زمینه تشکیل شود و آموزشوپرورش مباحث نظارتی و عملکردی در این زمینه را تعیینتکلیف کند. تقاضای بنده این است که موضوع جدی گرفته شود تا بار از روی دوش خانوادهها برداشته شود.»
بدون شک خانوادهها برای تأمین هزینه سرویس در تنگنای مالی قرار میگیرند، اما به غیر از آن، مجموعهای از دغدغهها نیز وجود دارد؛ از ثبتنام و اعتبار شرکت ارائهدهنده خدمات گرفته تا صلاحیت راننده و وضعیت خودرو و دیگر مواردی که هر کدام بخشی از مواردی است که خانوادهها برای سپردن فرزندشان به سرویس مدرسه نیاز به اطمینان بدان دارند. در چنین شرایطی، اجرای درست این فرایند بیش از پیش به هماهنگی میان دستگاههای مسئول وابسته است و این هماهنگی بدون همکاری و همراهی آموزشوپرورش با شهرداری تهران میسر نمیشود.