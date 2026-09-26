جوان آنلاین: منابع محلی فلسطین امروز شنبه گزارش دادند که گروهی از شهرکنشینان صهیونیست در جاده «مرج سیع» واقع در شمال شرق رام الله، به یک خودرو متعلق به شهروند فلسطینی حمله کردند.
این حمله در مسیر ارتباطی میان دو شهرک «المغیر» و «ابوفلاح» رخ داد و مهاجمان با یورش به خودرو، خساراتی به آن وارد کردند.
در حادثهای جداگانه، منابع فلسطینی از حمله شهرکنشینان صهیونیست به منازل شهروندان فلسطینی در منطقه «العین الحمرا» و «حارة جابر» در شهر الخلیل در کرانه باختری خبر دادند.
بر اساس این گزارش، شهرکنشینان با حفاظت نظامیان ارتش اشغالگر به منازل فلسطینیان یورش برده و به آنها خسارت وارد کردند.
از آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه در اکتبر ۲۰۲۳، خشونت شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری بهطور بیسابقهای افزایش یافته است. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۵,۳۳۰ حمله شهرکنشینان ثبت شده که منجر به شهادت و زخمیشدن افراد، خسارت اموال یا هر دو شده است.
این حملات شامل یورش به منازل، تخریب خودروها، آتش زدن مزارع و قطع درختان زیتون، تخریب زیرساختهای آب و برق، و سرقت دام است.
حمله به مساجد نیز به رویهای مکرر تبدیل شده است. وزارت اوقاف فلسطین اعلام کرد که تعرضات شهرکنشینان در سال گذشته به ۴۵ مسجد آسیب رسانده است. منابع فلسطینی اعلام کردند که در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز مسجد «الرحمه» در قصره در جنوب نابلس به آتش کشیده شد.
این حملات معمولاً با حفاظت و پشتیبانی نظامیان ارتش رژیم اشغالگر انجام میشود و در بسیاری از موارد، نظامیان اسرائیلی مانع از دسترسی تیمهای امدادی یا ساکنان برای اطفای حریق میشوند.