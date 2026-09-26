جوان آنلاین: غلامحسین محمدی، در جلسه بررسی برنامههای حوزه مولدسازی با تأکید بر اینکه برای پروژههای راکد از طریق مولدسازی، منابع لازم تأمین میشود، افزود: برای احداث بیمارستان شیراز با استفاده از منابع این استان، از منابع اشاره شده استفاده و طرح را پیش میبریم.
به گزارش مهر، وی در این جلسه که با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان و مدیران شرکتهای حوزه املاک و مستغلات و بورس تابعه سازمان تشکیل شد، گفت: سازمان تأمین اجتماعی دو وظیفه مهم توسعه زیرساختهای خدمات بهویژه در حوزه درمان و حمایت از بازنشستگان و کارگران را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: در چارچوب وظایف سازمانی باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم تا خدمات به بازنشستگان و بیمهشدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی توسعه پیدا کند.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تصمیمگیری در مورد پروژهها، گفت: به ثمر نشستن پروژهها در تأمین اجتماعی مسئله مهمی است و باید تأمین منابع، میزان پیشرفت و زمانبندی طرحها به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته محمدی، تمرکز ماموریتی در حوزههای مختلف را باید از طریق تقسیم کار بینبخشی فراهم کنیم که در این راستا، برنامهریزی برای تأمین مالی سازمان در اولویت قرار دارد.
وی افزود: بررسی وضعیت املاک سازمان تأمین اجتماعی از جنبههای مختلف از جمله سرمایهگذاری و تعریف پروژههای توسعهای، این فرصت را در اختیار قرار میدهد که با استفاده از ابزارهای جدید بازار سرمایه از ظرفیت املاکی که فعلاً برای آنها برنامهای پیشبینی نشده، استفاده کرد؛ زیرا این موارد منجر به تأمین مالی برای سازمان خواهد شد.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: باید بر مولدسازی داراییها از طریق ابزارهای نوین، تمرکز داشته باشیم. در واقع مولدسازی داراییها از طریق ابزارهای نوین باید منجر به توکنیاز کردن داراییها شود.