کد خبر: 1381532
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی

قطر خواستار کارزار دیپلماتیک و رسانه‌ای علیه اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس شرقی شد

3 قطر خواستار راه‌اندازی یک کارزار دیپلماتیک و رسانه‌ای هماهنگ برای افشای اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس شرقی اشغالی و فشار بین‌المللی برای توقف این اقدامات شد.

جوان آنلاین: محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه قطر، در نشست مشترک وزیران اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، الخلیفی در این نشست گفت که حفاظت از شهر قدس و اماکن مقدس اسلامی و مسیحی آن باید در صدر اولویت‌های اقدامات مشترک عربی و اسلامی قرار داشته باشد.

وی بر مخالفت کشورش با نقض حقوق و اقدامات نظام‌مند و غیرقانونی رژیم صهیونیستی با هدف تغییر جایگاه این شهر تأکید کرد.

الخلیفی اظهار کرد که اقدامات یکجانبه با هدف تحمیل واقعیتی جدید در قدس و اماکن مقدس آن، بر اساس قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی باطل و بی‌اعتبار است.

وی افزود که مسجدالاقصی محل عبادت خالص مسلمانان است.

وزیر مشاور در امور خارجه قطر، بار دیگر حمایت قطر از قیمومیت تاریخی اردن بر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس را اعلام کرد.

او تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی در مسجدالاقصی، به‌ویژه یورش شهرک‌نشینان به رهبری وزیران صهیونیست و برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در صحن‌های آن را محکوم کرد.

الخلیفی گفت که قطر برای فعال‌سازی یک سازوکار نهادی پایدار جهت رصد و مستندسازی نقض حقوق در قدس تلاش می‌کند که شامل ایجاد یک پلتفرم رسانه‌ای برای مستندسازی اقدامات علیه اماکن مقدس و نمازگزاران و ارائه این موارد به سازمان‌های بین‌المللی و افکار عمومی جهان خواهد بود.

وی خواستار ادامه هماهنگی با دبیرخانه‌های اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی برای تعیین سازوکار‌های اجرایی این ابتکار و منابع مالی آن شد و بر اهمیت اجرای نتایج نشست اَمان که در ماه اوت گذشته برگزار شد، تأکید کرد.

وزیر مشاور وزارت امور خارجه قطر همچنین بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از حقوق ملت فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرز‌های ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی، و حمایت از اجرای راه‌حل دو دولتی تأکید کرد.

برچسب ها: قطر ، رژیم صهیونیستی ، قدس اشغالی
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