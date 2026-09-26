۱۰ اتحادیه کارگری انگلیس خواستار توقف همکاری نظامی لندن با عربستان شدند

دبیران کل ۱۰ اتحادیه کارگری انگلیس در آستانه کنفرانس سالانه حزب کارگر، با انتقاد از تصمیم دولت اندی برنهام برای حمایت نظامی لندن از عربستان سعودی در برابر انصارالله یمن، خواستار توقف همکاری‌های نظامی دو کشور شدند.

جوان آنلاین: رهبران این اتحادیه‌ها در نامه‌ای سرگشاده به نخست‌وزیر انگلیس که نسخه‌ای از آن در تارنمای پویش ائتلاف ضد جنگ منتشر شد، از تصمیم دولت برای افزایش حمایت نظامی از عربستان ابراز شگفتی کرده و از برنهام خواسته‌اند این همکاری را متوقف کند. این اتحادیه‌ها در مجموع بیش از ۲.۳ میلیون کارگر را نمایندگی می‌کنند.

به گزارش ایرنا، چهار اتحادیه وابسته به حزب کارگر شامل «یونیسون»، اتحادیه کارکنان ارتباطات، انجمن کارکنان حقوق‌بگیر بخش حمل‌ونقل و اتحادیه آتش‌نشانان نیز در میان امضاکنندگان این نامه هستند و همین موضوع انتشار آن را در آستانه کنفرانس سالانه حزب کارگر در لیورپول، حائز اهمیت کرده است.

امضاکنندگان در این نامه با بیان اینکه حمایت نظامی انگلیس از عربستان به گسترش جنگ منطقه‌ای دامن خواهد زد، تأکید کردند که راه خروج از وضعیت کنونی، تشدید مداخله نظامی نیست بلکه دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک است.

رهبران اتحادیه‌ها با اشاره به سابقه مداخله عربستان در یمن، دولت انگلیس را به دلیل سال‌ها فروش تسلیحات، ارائه خدمات پشتیبانی و همکاری نظامی با ریاض مورد انتقاد قرار دادند.

آنها هشدار دادند که حمایت تازه لندن، در شرایط گسترش جنگ در منطقه، خطر تشدید بحران انسانی یمن و دورتر شدن چشم‌انداز حل‌وفصل سیاسی را افزایش می‌دهد.

هفته پیش وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که بنا به درخواست دولت عربستان، یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان «وویجر» نیروی هوایی سلطنتی برای پشتیبانی از فعالیت‌های دفاعی عربستان در برابر حملات انصارالله اختصاص خواهد داد.

انگلیس این اقدام را بخشی از حمایت دفاعی خود از عربستان و حفاظت از تداوم جریان نفت منطقه توجیه می‌کند. با این حال اتحادیه‌های امضاکننده نامه، این استدلال را رد کرده و گفته‌اند که گسترش عملیات نظامی در منطقه به افزایش هزینه انرژی و فشار بیشتر بر خانوار‌های انگلیسی منجر خواهد شد.

در بخش دیگری از نامه، اتحادیه‌ها از دولت خواستند نه تنها حمایت نظامی از عربستان را متوقف کند، بلکه مشارکت غیرمستقیم انگلیس در جنگ علیه ایران را نیز پایان دهد. آنها به‌طور مشخص خواستار لغو حمایت لندن از استفاده آمریکا از پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی برای تجاوز به ایران شدند.

این نامه را دبیران کل یونیسون، اتحادیه ملی آموزش، اتحادیه کارکنان ارتباطات، اتحادیه ملی کارکنان راه‌آهن، دریانوردی و حمل‌ونقل، اتحادیه خدمات عمومی و تجاری، اتحادیه دانشگاه و کالج، اتحادیه بازیگران و هنرمندان «اکوییتی»، انجمن کارکنان حقوق‌بگیر بخش حمل‌ونقل، اتحادیه کارگران نانوایی و صنایع غذایی و اتحادیه آتش‌نشانان امضا کرده‌اند.