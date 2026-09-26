پیام فرمانده نیروی هوایی ارتش به مناسبت روز سرباز

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز سرباز به این شرح است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
سرباز، نام بلندآوازه جوانانی است که در بهار زندگی، جامه غیرت و مسئولیت بر تن میکنند و بخشی از ارزشمندترین سالهای عمر خویش را در راه صیانت از عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی به میدان خدمت میآورند؛ جوانانی که در مکتب سربازی، معنای عمیق تعهد، انضباط، ایثار و وفاداری به میهن را در عرصه عمل میآموزند.
آسمان ایران اسلامی، در گذر سالیان، شاهد ایستادگی مردانی بوده است که جان خویش را سپر امنیت این سرزمین ساختهاند. از روزهای دفاع مقدس تا جنگ تحمیلی اخیر، هرگاه امنیت و استقلال ایران اسلامی در معرض تهدید قرار گرفته، فرزندان این مرز و بوم، دوشادوش یکدیگر، در دفاع از کیان میهن حماسه آفریدهاند و سربازان نیز در این آوردگاههای سرنوشتساز، سهمی ماندگار در این حماسه بزرگ داشتهاند. سربازان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در کنار فرماندهان و همرزمان خود، با حضور مسئولانه در عرصههای عملیاتی، پشتیبانی و تخصصی، نشان دادهاند که سربازی تنها یک دوره خدمت نیست؛ بلکه مدرسهای برای پرورش روحیه مسئولیتپذیری، شجاعت و آمادگی برای دفاع از میهن است. بی تردید خاطره خدمت سربازی، در حافظه این جوانان به عنوان یکی از پرافتخارترین فصلهای زندگی آنان ماندگار خواهد شد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، فرارسیدن روز سرباز را به تمامی سربازان غیور و خانوادههای ارجمند آنان، تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ربوبی فروغ ایمان را در جان سربازان این مرز و بوم، استواری را در گامهایشان و عزت، سلامت، سربلندی و توفیقات روزافزون را در ظل توجهات حضرت بقیهاللهالاعظم (عج) و تحت رهبریهای داهیانه مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (دامت برکاته) مسئلت مینمایم.
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ خلبان بهمن بهمرد»