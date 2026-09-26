هم‌زمان با آغاز کنفرانس سالانه حزب حاکم انگلیس در لیورپول و اوج‌گیری اعتراض‌ها به عملکرد دولت، کارکنان معترض وزارت امور خارجه این کشور نیز در واکنش به طرح گسترده حذف مشاغل و تشدید ناامنی شغلی دست از کار می‌کشند.

اتحادیه خدمات عمومی و تجاری انگلیس (پی‌سی‌اس) اعلام کرد که اعضای این اتحادیه در وزارت امور خارجه، روز دوشنبه ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) دست از کار خواهند کشید و مقابل ساختمان‌های این وزارتخانه در لندن و ایست کیلبراید اسکاتلند صف‌های اعتراضی تشکیل خواهند داد.

جوان آنلاین: بر اساس برنامه اعلام‌شده، اعتصاب روز دوشنبه تمام‌وقت خواهد بود و تجمع کارکنان از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح مقابل ساختمان مرکزی وزارت امور خارجه در خیابان کینگ چارلز لندن و ساختمان «ابرکرامبی هاوس» در ایست کیلبراید برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، این اقدام در ادامه اعتصاب نیم‌روزه کارکنان وزارت امور خارجه در روز پنجشنبه صورت می‌گیرد و زمان‌بندی آن با برگزاری کنفرانس سالانه حزب کارگر در لیورپول هم‌زمان شده است. این کنفرانس از یکشنبه تا چهارشنبه ادامه دارد و قرار است وزیران ارشد دولت در آن درباره سیاست‌ها و برنامه‌های آینده حزب حاکم سخنرانی کنند.

اتحادیه پی‌سی‌اس اعلام کرده است که اعتصاب روز دوشنبه به طور عمدی هم‌زمان با سخنرانی «اد میلیبند» وزیر امور خارجه انگلیس در کنفرانس حزب کارگر برنامه‌ریزی شده تا فشار‌ها بر وی برای مداخله مستقیم در مناقشه شغلی کارکنان افزایش یابد.

کارکنان معترض می‌گویند طرح تجدید ساختار وزارت امور خارجه، امنیت شغلی هزاران نفر را با خطر روبه‌رو کرده و مدیریت این وزارتخانه هنوز تضمین روشنی درباره جلوگیری از تعدیل اجباری نیرو‌ها ارائه نکرده است.

بر اساس ارزیابی اتحادیه، اجرای کامل این طرح می‌تواند به حذف حدود ۲ هزار شغل، معادل نزدیک به ۲۵ درصد نیروی انسانی وزارتخانه منجر شود.

اتحادیه پی‌سی‌اس همچنین مدیریت وزارت امور خارجه را متهم کرده که بدون ارائه توجیه کافی، برنامه نیروی انسانی و ارزیابی آثار اجتماعی و تبعیض‌آمیز طرح، روند تجدید ساختار را پیش می‌برد.

این اتحادیه خواستار توقف اجرای برنامه تا زمان انجام مذاکرات واقعی، ارائه تضمین درباره جلوگیری از اخراج اجباری و حفظ موقعیت کارکنان دارای قرارداد‌های مدت‌دار شده است.

تغییر نظام پرداخت و حرکت به‌سوی پرداخت‌های وابسته به ارزیابی عملکرد نیز از دیگر محور‌های اعتراض است. کارکنان می‌گویند این شیوه می‌تواند تفاوت در میزان حقوق کارکنان را افزایش دهد و نگرانی آنها درباره آینده شغلی‌شان را تشدید کند.

اعتصاب‌کنندگان در تجمع هفته پیش با خطاب قراردادن وزیر امور خارجه شعار دادند «اد، همین حالا برای تعیین تکلیف آینده ما مذاکره کن.» آنها همچنین از «لیندی کامرون» معاون دائمی جدید وزارت امور خارجه خواستند با کارکنان منصفانه و پاسخ‌گو رفتار کند.

شماری از کارکنان حاضر در صف اعتراضی لندن، وضعیت روحی نیروی انسانی وزارتخانه را در پایین‌ترین سطح توصیف کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیس، یکی از آنها گفته است وزیر امور خارجه چگونه می‌خواهد کارکنانی را که در نتیجه تجدید ساختار با اضطراب و بلاتکلیفی روبه‌رو شده‌اند، برای پیشبرد اهداف دستگاه دیپلماسی ترغیب کند.

یکی دیگر از معترضان نیز با انتقاد از عملکرد دولت گفت که حزب کارگر خود را نماینده طبقه کارگر معرفی می‌کند، اما کارکنان وزارت امور خارجه تحت مدیریت همین دولت با شرایط نامناسبی روبه‌رو هستند و وزیر باید برای پایان‌دادن به این وضعیت وارد عمل شود.

به گفته اتحادیه، ده‌ها نفر از کارکنان وزارت امور خارجه انگلیس در جریان روند تجدید ساختار با فشار روانی، اضطراب و نگرانی درباره آینده شغلی خود مواجه شده‌اند.

نمایندگان کارکنان تأکید دارند که ادامه این وضعیت تنها یک اختلاف اداری نیست و می‌تواند بر توان وزارتخانه برای انجام مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی انگلیس اثر بگذارد.

به گزارش ایرنا، این اعتصاب زمانی برنامه‌ریزی شده است که اقتصاد انگلیس در پی زنجیره‌ای از شوک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، از پیامد‌های برگزیت تا تحولات غرب آسیا و تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، زیر فشار رشد ضعیف، افزایش بهای انرژی و تشدید هزینه‌های زندگی قرار دارد.

افزایش هزینه انرژی، تولید و خدمات، قدرت خرید خانوار‌های انگلیسی را کاهش داده و هم‌زمان کارکنان بخش دولتی را با فشار بر حقوق، شرایط کاری و آینده شغلی خود روبه‌رو کرده است. طرح حذف حدود دو هزار شغل در وزارت امور خارجه، یکی از آشکارترین نشانه‌های انتقال این فشار اقتصادی به درون ساختار دولت به شمار می‌رود.

هم‌زمان بودن اعتصاب کارکنان دستگاه دیپلماسی با کنفرانس سالانه حزب کارگر نیز این مناقشه را به چالشی سیاسی برای دولت اندی برنهام تبدیل کرده که اکنون باید در برابر اعضا و اتحادیه‌های نزدیک به حزب حاکم توضیح دهد چرا کارکنان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور برای جلوگیری از اخراج اجباری ناچار به توقف کار شده‌اند.