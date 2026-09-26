کد خبر: 1381523
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۳
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کاهش محسوس دمای تهران تا دوشنبه؛ وزش باد شدید در راه است

3 مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: دمای تهران از امروز تا دوشنبه با کاهش نسبتاً محسوس همراه می‌شود و در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

جوان آنلاین: حمیدرضا خورشیدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابر رخ می‌دهد.

وی افزود: امروز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات استان تهران در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است و در مناطق جنوبی نیز احتمال گردوخاک وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: این شرایط در روز چهارشنبه نیز پیش‌بینی می‌شود و از بعدازظهر امروز تا روز دوشنبه، با نفوذ یک سامانه ناپایدار به مناطق شمالی کشور، در مناطق شمالی استان به‌ویژه ارتفاعات فیروزکوه ناپایداری‌هایی رخ خواهد داد.

خورشیدی بیان کرد: این ناپایداری‌ها به شکل افزایش ابر، مه‌آلود شدن برخی مناطق و گاهی رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود.

وی با اشاره به روند دمایی استان گفت: از امروز تا دوشنبه کاهش نسبتاً محسوس دما در استان تهران مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران افزود: امروز بیشینه دمای تهران ۳۱ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۲۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

خورشیدی خاطرنشان کرد: فیروزکوه با بیشینه دمای ۲۹ و کمینه دمای ۶ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه استان بوده و ورامین، قرچک و پیشوا با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان تهران ثبت شده‌اند.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، وزش باد شدید ، هوای تهران
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