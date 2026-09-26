دیدار وزرای خارجه روسیه و آلمان پس از ۴ و نیم سال

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای نخستین بار پس از ۴ و نیم سال با یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، این نخستین دیدار از این نوع در ۴ و نیم سال گذشته است. آخرین دیدار در ژانویه ۲۰۲۲، یعنی چند هفته پیش از تهاجم به اوکراین انجام شده بود.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در این ارتباط گفت که به ابتکار طرف آلمانی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان در سازمان ملل دیدار کردند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اضافه کرد که آلمان درخواست کننده این دیدار بوده است.