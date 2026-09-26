کد خبر: 1381522
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

دیدار وزرای خارجه روسیه و آلمان پس از ۴ و نیم سال

3 وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل پس از ۴ و نیم سال با همتای آلمانی خود دیدار کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای نخستین بار پس از ۴ و نیم سال با یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، این نخستین دیدار از این نوع در ۴ و نیم سال گذشته است. آخرین دیدار در ژانویه ۲۰۲۲، یعنی چند هفته پیش از تهاجم به اوکراین انجام شده بود.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در این ارتباط گفت که به ابتکار طرف آلمانی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان در سازمان ملل دیدار کردند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اضافه کرد که آلمان درخواست کننده این دیدار بوده است.

برچسب ها: روسیه ، آلمان ، سازمان ملل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

قتل شوهر با سیانور

تناقضات دعوت به وحدت!

جاعلان مشغول کارند

تسلیم‌بشو نیستیم

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

کشور مهیای پاییز پرباران است

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار