جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق با صدور بیانیهای اعلام کرد: در حال مذاکره با آمریکا هستیم تا برخی از فرودگاه هایمان را از محدودیتهای اعمالشده بر شرکتهای هواپیمایی ایرانی مستثنی کنیم.
به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق در این خصوص آمده است: کاهش محدودیتها برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی به ما امکان میدهد تا پروازها را برای تأمین نیازهای بشردوستانه ازسربگیریم.
پیشتر اقدام دولت عراق در توقف پروازهای ایران انتقادات شدیدی را در میان جریانهای سیاسی این کشور از جمله جنبش نجبا ایجاد کرده بود.