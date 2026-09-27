جوان آنلاین: شاید هنوز برای قضاوت زود باشد، چراکه لیگ ملتهای اروپا صرفاً چند روز است که آغاز شده (از پنجشنبه)، اما در همین مدت کوتاه، چهرهای جالبتوجه و متفاوت از قاره سبز به نمایش گذاشته است. از بازگشتهای پرسروصدا به نیمکتها تا شکستهایی که نشان میدهد برخی تیمها بهرغم تغییرات انجامشده همچنان در جستوجوی هویت خود هستند.
مانچو هم کاری از پیش نبرد
در ادامه رقابتهای سطح یک که از عصر پنجشنبه آغاز شده، جمعه نیز دو دیدار در گروه یک برگزار شد که طی آن ایتالیا ۲ بر صفر به بلژیک باخت، اما فرانسه یک بر صفر ترکیه را شکست داد. در رم انتظارات با بازگشت روبرتو مانچینی هم برآورده نشد و لاجوردیپوشان با وجود تغییرات انجامشده در کادرفنی، لیگ قهرمانان اروپا را هم با شکست آغاز کردند، آنهم برابر بلژیک. نتیجهای که باعث هو کردن ایتالیا در ورزشگاهی شد که حتی سکوهایش هم بهطور کامل پر نشده بود. اتفاقی که ناراحتی بازیکنان تیم ایتالیا را در پی داشت، اما بیتردید این واکنش بازتاب عملکرد و نتیجه لاجوردیپوشان است. نتایجی که مدتهاست هواداران این تیم را سرخورده و ناامید کرده است. ایتالیا در نیمه نخست بازی با بلژیک با اشتباهات دفاعی، فضا را برای حملات بلژیک باز گذاشت تا میس گودتس با یک حرکت فردی قفل دروازه دوناروما را باز کند. هرچند که در نیمه دوم موفق به ایجاد فشار در زمین بلژیک و ایجاد چند موقعیت شد، اما روی ضدحمله گل خورد و نتوانست و در مقابل نتوانست حتی از موقعیتهایی که ایجاد کرده بود، نتیجه بگیرد و همین مسئله باعث عصبانیت هواداران شده بود. عصبانیتی که نشان داد صبر دوستداران فوتبال ایتالیا بعد از ناکامیهای اخیر چندان زیاد نیست و کوچکترین جرقهای میتواند منجر به انفجار آنها شود. شاید به همین دلیل هم بود که مانچینی تأکید داشت با گل دوم بلژیک مسابقه تمام شد و حالا تنها کاری که باید بکنیم این است که سرمان را پایین بیندازیم و کار کنیم، چراکه مسابقه دشوار دیگری در انتظارمان است. اما درست در شرایطی که ایتالیاییهای حاضر در ورزشگاه المپیکو به شدت ناراحت و عصبانی بودند، فن بومل، سرمربی بلژیک در پوست خود نمیگنجید و این خوشحالی را با گفتن جمله «بالاخره ایتالیا را بردیم».
نشان داد.
نتیجه مثبت یک تغییر بزرگ
کیلومترها آنطرفتر، اما فرانسه برخلاف ایتالیا نتیجه لازم را از تغییراتی که در رأس کادرفنی خود ایجاد کرده بود به دست آورد. فرانسه که با یک چهره تاریخی وارد عصر تازهای شده، شاهد شروع یکی از مورد انتظارترین دورههای تاریخ اخیر خود بود. زیدان سالها انتظار کشیده بود برای به دست گرفتن سکان هدایت خروسها، پس تعجبی نداشت که در جهنم کوجائلی، ترکیه را شکست دهد. نتیجه یک بر صفر شاید خیلی چنگی به دل نزند، اما نه برای زیرو که نخستین حضور روی نیمکت تیم ملی فوتبال کشورش را تجربه میکند. حضوری که با تغییرات فراوان و همهجانبه همراه بوده است. او در همین آغاز نشان داد که خروسها قرار است زینپس متفاوت از قبل ظاهر شوند، بهطوریکه امباپه را به جناح چپ برد و به عثمان دمبله نقشی هجومیتر داد و از مایکل اولیسه و رایان شرکی برای افزایش خلاقیت خط حمله استفاده کرد. البته میزبان هم دستوپابسته نبود، شاید به همین دلیل بازی با برتری یک بر صفر یاران زیرو خاتمه یافت. اما این برد آنطور که باید به جان زیدان ننشست، چراکه امباپه هنگام ضربه زدن دچار آسیب زانو شد، تا نه فقط زیرو که یک فرانسه را نگران کند.
از دوئل صدرنشینی تا تلاش برای جبران
در ادامه لیگ ملتهای اروپا، امروز شاهد دوئلهایی هستیم که میتواند جدول را از همین ابتدا دستخوش تغییر کند. در گروه دو، صربستان که کار خود را با شکست ۲ بر یک مقابل یونان آغاز کرده میزبان هلند است، تیمی که برابر آلمان به تساوی یک- یک رضایت داد و در گروه چهار نیز نروژ برابر پرتغال به میدان میرود. دو تیمی که شروعی خوب و موفق داشتند. البته با این تفاوت که نروژ موفق به برتری پرگل ۳ بر ۲ مقابل دانمارک شد، اما پرتغال تنها با یک گل از سد ولز گذشت.
صربها برای فرار از شروع بد خود دنبال کسب امتیاز از هلند و چه بسا شکست دادن این تیم هستند، اما مصاف نروژ و پرتغال در گروه چهار میتواند رسماً نخستین دوئل جدی گروه باشد برای تعیین صدرنشین، جایی که هر دو تیم میخواهند خودی نشان دهند و چهره یک مدعی را از خود به نمایش بگذارند.