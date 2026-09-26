پرتاب تاریخی ورزشکار قائمشهری؛ طلای پرتاب وزنه المپیک آسیایی پس از ۵۲ سال به ایران رسید

محمدرضا طیبی عضو قائمشهری تیم ملی دو و میدانی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با شکستن رکورد پرتاب وزنه این رقابت‌ها و کسب طلای این رشته، پس از ۵۲ سال مدال طلای پرتاب وزنه بازی‌های آسیایی را برای ایران کسب کرد.

جوان آنلاین: مسابقات پرتاب وزنه مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بعدازظهر امروز –شنبه- در دهکده این رقابت‌ها برگزار شد که پس از رقابت پرتابگران، محمدرضا طیبی ورزشکار اهل قائمشهر موفق به ثبت رکوردی تاریخی و کسب مدال طلای این رشته شد.

محمدرضا طیبی که پیش از این عنوان قهرمانی آسیا را در کارنامه داشت با پرتابی به طول ۲۰.۸۱ متر، علاوه بر شکستن رکورد بازی‌های آسیایی، نخستین مدال طلای خود در بازی‌های آسیایی، هفتمین مدال طلای کاروان ایران در ناگویا و دومین طلای پرتاب وزنه تاریخ ایران در المپیک آسیایی را کسب کرد.

آخرین بار زنده‌یاد جلال کشمیری در بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران موفق به کسب مدال طلای پرتاب وزنه مردان شده بود و پس از آن سهم دو و میدانی زنان و مردان ایران از مدال‌های رشته پرتاب وزنه بازی‌های آسیایی، یک مدال برنز زنان کسب شده توسط لیلا رجبی بود که در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کسب شد.

طیبی که با ثبت پرتاب ۲۰.۸۷ متر رکورددار پرتاب وزنه ایران است، سال گذشته در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض با ثبت رکورد ۱۹.۳۵ مدال نقره این رقابت‌ها را کسب کرده بود.

این ورزشکار قائمشهری در رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ گومی کره جنوبی نیز قهرمان شده بود.

طیبی سال گذشته با آغاز تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به تهران و تعطیلی اجباری اردو‌های ورزشی تیم‌های ملی، به قائمشهر بازگشت تا تمریناتش را در زادگاهش ادامه دهد. اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب، با هماهنگی فدراسیون دوومیدانی و توافق هیات دوومیدانی خراسان رضوی عازم مشهد شد و تمریناتش را تا پیش از اعزام در این شهر ادامه داد.

او حالا دومین ورزشکار طلایی ایران در رشته پرتاب وزنه بازی‌های آسیایی است و با کسب این مدال نام خودش را در تاریخچه این بازی‌ها ثبت کرد.