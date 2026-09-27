هفتمین طلا به نام دوومیدانی

هفتتمین طلای کاروان شجره طیبه به نام دوومیدانی ضرب شد. بعد از دو روز انتظار برای کسب مدال طلای هفتم، شب گذشته محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه موفق شد مدال طلای بازی‌های آسیایی را برای ایران به ارمغان بیاورد و پرچم ایران را بالا ببرد و سرود کشورمان را زیر باران ورزشگاه ناگویا طنین‌انداز کند.

جوان آنلاین: هفتتمین طلای کاروان شجره طیبه به نام دوومیدانی ضرب شد. بعد از دو روز انتظار برای کسب مدال طلای هفتم، شب گذشته محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه موفق شد مدال طلای بازی‌های آسیایی را برای ایران به ارمغان بیاورد و پرچم ایران را بالا ببرد و سرود کشورمان را زیر باران ورزشگاه ناگویا طنین‌انداز کند.

در جریان رقابت‌های دوومیدانی و در پرتاب وزنه، محمدرضا طیبی با پرتابی به طول ۲۰ متر و ۸۱ سانتی‌متر ضمن شکستن رکورد تاریخ بازی‌ها به مدال طلا دست یافت. حسن اعجمی دیگر نماینده پرتاب وزنه ایران هم با پرتابی به طول ۱۹ متر و ۳۷ سانتی متر در جایگاه پنجم قرار گرفت. دیشب زهرا زارعی نیز در فینال دو ۴۰۰ متر شاهکار کرد و نقره گرفت.

هفتمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با نقره‌های تیم‌ملی کبدی مردان و زنان و همچنین مسجل شدن مدال برنز نوشاد عالمیان آغاز و با درخشش دوومیدانی تمام شد. نایب‌قهرمانی کبدی کشورمان در حالی به دست آمد که همه منتظر ضرب دو طلای دیگر برای ایران بودیم. بعد از شکست تیم‌ملی هندبال برابر قطر و ناکامی در صعود به نیمه‌نهایی و رسیدن به سکوی بازی‌ها، تیم‌ملی واترپلو در نخستین بازی سنگاپور را درهم کوبید تا امروز با روحیه بالا به جنگ چین برود.

تکرار نقره

دختران کبدی در ناگویا مدال نقره هانگژو را تکرار کردند. تیم‌ملی کبدی بانوان پس از صعود مقتدرانه به فینال این دوره بازی‌های آسیایی، در فینال ۳۷ بر ۳۴ مغلوب هند شد و روی سکوی نایب‌قهرمانی قاره‌کهن ایستاد. دوازدهمین مدال نقره و بیست و پنجمین مدال کاروان ایران در ناگویا در حالی به دست آمد که شاگردان غلامرضا مازندرانی برای رسیدن به فینال ژاپن، بنگلادش و چین‌تایپه را شکست داده بودند. زهرا کریمی، مهتاب لک علی‌آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری و زهرا خدابنده‌لو هرچه در توان داشتند گذاشتند تا نایب‌قهرمانی دوره گذشته را به قهرمانی تبدیل کنند، اما هندی‌ها این‌بار نیز مانع از تحقق این هدف شدند.

کم‌تجربگی

سرمربی تیم‌ملی کبدی زنان، تجربه بیشتر هندی‌ها را عامل برتری این تیم عنوان کرد. غلامرضا مازندرانی ضمن اشاره به نقش تجربه در بازی‌های آسیایی اظهار داشت: «این اختلاف در واقع فاصله تجربه بازیکنان ما را نشان می‌دهد. از نظر آمادگی بدنی از حریف برتر بودیم و در کار تیمی نیز چیزی کم نداشتیم، اما مسئله اصلی تجربه در لحظات حساس مسابقه بود؛ اینکه بازیکن بداند کدام امتیاز را نباید از دست بدهد و در چه لحظه‌ای باید وارد درگیری شود. بازیکنان ما هنوز به پختگی لازم در این زمینه نرسیده‌اند. دو امتیاز را تنها به دلیل اشتباهات فنی از دست دادیم. در یک صحنه درخواست ویدئوچک اشتباهی داشتیم که با رد شدن آن یک امتیاز به حریف تعلق گرفت. در صحنه‌ای دیگر نیز دو مهاجم ما از خط وسط عبور کردند. این اشتباهات در چنین مسابقه حساسی بسیار تعیین‌کننده است. اگر بازیکنان می‌توانستند آرامش و تمرکز خود را حفظ کنند، این توانایی را داشتیم که مسابقه را با اختلاف خوبی به سود خود به پایان برسانیم. متأسفانه تجربه چیزی نیست که بتوان آن را صرفاً با آموزش به دست آورد. بازیکنان باید در چنین میدان‌هایی حضور پیدا کنند، فضای مسابقات بزرگ را تجربه کنند و به مرور به پختگی لازم برسند. میانگین سنی تیم ما زیر ۲۳ سال است و نسبت به دوره گذشته ۱۱ بازیکن تغییر کرده‌اند. در واقع با تیمی تقریباً جدید وارد این مسابقات شدیم. طبیعی است که چنین تغییر گسترده‌ای به دلیل کم‌تجربگی بازیکنان بر عملکرد تیم تأثیر بگذارد.»

امان از بی‌دقتی

قهرمانی آسیا و مدال طلا در شرایطی از دست شاگردان نواب تازه‌قلعه درآمد که ملی‌پوشان کبدی مردان در نیمه‌اول هند را شکست داده بودند. تیم‌ملی کبدی مردان در جدال فینال بازی‌های آسیایی و در نیمه‌دوم تقابل با هند، با بی‌دقتی نتوانست برتری خود را حفظ کند و پیروزی ۴۰ بر ۳۴ برای هندی‌ها

به ثبت رسید.

دفاع ناهماهنگ

سرمربی تیم‌ملی کبدی مردان به ضعف دفاعی تیمش اعتراف کرد. نواب تازه‌قلعه پس از ناکامی در کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی دفاع ضعیف را موجب شکست در نیمه دوم برابر هند خواند: «بازی نزدیک و هیجان‌انگیزی بود و هند همیشه رقیب سنتی ما بوده است. تمام تلاشمان را برای پیروزی انجام دادیم، اما متأسفانه این‌بار نتوانستیم به قهرمانی برسیم.»

فاضل اتراچالی، کاپیتان تیم‌ملی کبدی نیز از تجربه بازیکنان هند گفت: «بازی خیلی خوبی بود، اما در اواخر نیمه دوم فاصله امتیازی دو تیم کمی بیشتر شد. بازیکنان هند تجربه بالاتری دارند و شاید در طول یک سال حدود ۱۰۰ مسابقه انجام می‌دهند. همین تجربه در اختلاف‌های چهار یا پنج امتیازی و لحظات حساس مسابقه خودش را نشان می‌دهد. شاید اگر بازیکنان ما تجربه بیشتری داشتند، می‌توانستند در صحنه‌های حساس و تحت فشار عملکرد بهتری داشته باشند. امروز روز ما نبود، ان‌شاءالله در تورنمنت بعدی بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم.»

درخشش کاپیتان

نوشاد عالمیان با عبور از سد حریف ژاپنی خود به نیمه‌نهایی رسید تا خیال‌مان از بابت برنز کاپیتان تیم‌ملی تنیس روی‌میز راحت شود. عالمیان که با صعود به یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی راهی نداشت، جز رویارویی با هاریموتو ژاپنی نفر چهارم رنکینگ جهانی؛ ملی‌پوش ۳۴ ساله این حریف قدر را ۴ بر ۳ شکست داد و در نیمه‌نهایی وانگ چو کین چینی را پیش‌رو دارد. جدال سخت عالمیان با نفر اول رنکینگ جهانی فردا برگزار می‌شود.

رؤیای فینال

کاپیتان تیم‌ملی تنیس روی‌میز ایران با اینکه فردا جدال بسیار سختی با نفر اول جهان دارد، اما فقط به صعود به فینال می‌اندیشد. نوشاد عالمیان در این خصوص گفت: «توانستم بازی‌های خوبی انجام دهم. این بازیکن ژاپنی در بهترین فرم زندگی‌اش قرار داشت و برای نخستین بار بود که در چنین شرایطی بازی می‌کرد. البته داور هم به او کمک کرد و من دیدم که با او صحبت‌هایی داشت و احساس کردم در جریان بازی به حریف کمک شد. خدا را شکر توانستم بازی را با پیروزی به اتمام برسانم. واقعیت این است که من به فینال فکر می‌کنم و امیدوارم بتوانم به این مرحله برسم.»