تایلند دوباره جایگاه ششمی را از ایران گرفت؛ هفتمی با ۲۸ مدال

جوان آنلاین: روز هفتم بازی‌های آسیایی برای کاروان ورزش ایران با کسب ۴ مدال همراه بود. در این روز محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه مدال طلا گرفت، زهرا زارعی در دو ۴۰۰ متر مدال نقره گرفت و تیم‌های ملی کبدی مردان و زنان هم صاحب مدال نقره شدند. با این چهار مدال مجموع مدال‌های ایران به ۲۸ مدال شامل ۷ طلا، ۱۵ نقره و۷ برنز رسید.

به گزارش مهر، با این تعداد مدال، کاروان ایران روز هفتم را با جایگاه هفتمی به پایان رساند. جایگاهی که در پایان روز ششم هم در اختیار داشت.

البته تا دقایق پایانی روز ششم، جایگاه ششمی در اختیار ایران بود، اما بعد از طلایی شدن دونده تایلندی، این جایگاه یعنی جایگاه ششم در اختیار کاروان تایلند قرار گرفت و ایران در جایگاه هفتم ایستاد.

البته امروز در میانه روز هفتم بازی‌های آسیایی و بعد از طلای محمدرضا طیبی، ایران با تعداد ۷ طلای مساوی با تایلند و تعداد مدال‌های نقره بیشتر، به جایگاه ششم بازگشت، اما در پایان روز و بعد از توزیع کامل مدال‌ها در تمام رشته ها، تایلند مجدد با یک طلا بیشتر (۸ طلا) به جایگاه ششم بازگشت و باعث هفتمی دوباره ایران شد.

جدول توزیع مدال‌ها به این شرح است: