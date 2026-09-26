کد خبر: 1381509
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۲
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کشف ۱۸۴۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری در کرمانشاه

3 دادستان کرمانشاه از کشف ۱۸۴۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری در کرمانشاه خبر داد.

جوان آنلاین: در راستای صیانت از امنیت عمومی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، نیرو‌های عملیاتی در استان کرمانشاه موفق به کشف و ضبط مقادیری مواد مخدر، سلاح و مشروبات الکلی شده‌اند.

به گزارش تسنیم، در همین راستا، حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، در گزارشی از عملکرد دستگاه قضا و نیرو‌های انتظامی در حوزه مبارزه با جرایم تهدیدکننده سلامت و امنیت جامعه، از آمار‌های مربوط به شش‌ماهه نخست سال جاری گفت.

طبق گزارش رسمی منتشرشده، در پی عملیات‌های هدفمند و هوشمندانه در سراسر استان، مجموعاً ۱۸۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده است، علاوه بر این، در عملیات‌های مربوط به مبارزه با سلاح‌های غیرمجاز، ۱۸۴۴ قبضه سلاح (جنگی و شکاری) همراه ۷۰۶۸۶ عدد فشنگ از حوزه‌های مختلف استان توقیف شده است.

همچنین در بخش مبارزه با جرایم مربوط به مشروبات الکلی، مقادیری مشروبات الکلی از دست عاملان جرم خارج و ضبط شده است.

کریمی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با باند‌های توزیع مواد مخدر و سلاح، تصریح کردند: این حجم از کشفیات، بازتاب‌دهنده هوشمندی نیرو‌های عملیاتی و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضا در جهت خشک کردن منابع مالی و عملیاتی باند‌های مجرمانه است. تمامی پرونده‌های مربوط به این کشفیات با دقت و بر اساس قوانین جاری، در مسیر رسیدگی قضایی قرار دارند تا مجازات‌های قانونی برای مسببان این آسیب‌های اجتماعی اعمال شود.

در پایان وی با اشاره به نقش محوری گزارش‌های مردمی در موفقیت این عملیات‌ها، از شهروندان خواست در راستای حفظ امنیت و آرامش استان، با دستگاه قضا همکاری داشته باشند.

برچسب ها: کرمانشاه ، سلاح جنگی ، نیروی انتظامی
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