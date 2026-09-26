جوان آنلاین: تجمعهای مردمی در استان بصره عراق در اعتراض به تصمیمات مرتبط با تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و محدودیت پروازها میان عراق و ایران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، برگزارکنندگان این تجمعها، اجرای این تصمیمات را در راستای خواستههای آمریکا دانسته و خواستار مخالفت دولت عراق با آن شدند.
این تجمعها در حالی برگزار شده است که موضوع محدودیت پروازها میان عراق و ایران با واکنش برخی جریانها و شخصیتهای سیاسی عراقی نیز مواجه شده است.
نمایندگان مجلس بصره نیز گفتند: ما جمعآوری امضا برای تشکیل جلسه پارلمان با حضور نخستوزیر، وزیر حمل و نقل و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری را آغاز کردهایم.
نمایندگان مجلس بصره در پارلمان به دولت ۴۸ ساعت فرصت دادند تا در مورد موضوع بستن فرودگاهها به روی پروازهای ایرانی موضعگیری کند.
جمعیت معترض حاضر در مرکز بغداد نیز شعار دادند: «اگر نمیتوانید به موصل برسید، بگذارید با ما بجنگد!» جمعیت در مرکز بغداد در تجمعی با شعارهایی نظیر «نه، نه به محاصره!» ممنوعیت پرواز با جمهوری اسلامی را رد و تصمیمات دولتی را که با فشار آمریکا همسو هستند، محکوم کردند.
«هادی العامری»، دبیرکل سازمان بدر عراق در مراسم دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین در بغداد، تصمیم آمریکا درباره محدودیت اخیر پروازهای ایران را محکوم کرد.
العامری گفت: «ما محاصره ظالمانه ایران از سوی آمریکا، به ویژه محاصره اخیر علیه پروازهای هوایی را با تندترین لحن محکوم میکنیم.»
وی تصریح کرد: «از دولت عراق میخواهیم در برابر این تصمیم تسلیم نشود. دولت عراق باید به خواست مردم این کشور پاسخ داده و از اجرای این تصمیم ناعادلانه خودداری کند.»
حیدر الغراوی، دبیرکل جنبش «یاران وفادار خدا» نیز گفت: عراق یک کشور آمریکایی نیست و فرودگاههای آن متعلق به خزانهداری آمریکا نیستند.
شیخ الغراوی افزود: تصمیم عراق مستلزم استثنا از هیچکس نیست.
روز گذشته نیز شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش النجباء عراق در اعتراض به ادامه محدودیت در پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران تهدید کرد که در صورت حل نشدن این مساله، از مردم عراق، موکبهای حسینی و خدمتگزاران زائران برای تحصن در فرودگاههای عراق دعوت خواهد کرد.
وی گفت: سخن گفتن از حاکمیت در شرایطی که عراق به یک روستای کوچک تبدیل شده و آمریکایی جنایتکار بر آن کنترل دارد، دوگانگی در معیارها است و این وضعیت قابل پذیرش نیست.