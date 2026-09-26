کد خبر: 1381506
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

بغداد به رایزنی‌های خود برای عادی شدن پرواز‌ها میان عراق و ایران ادامه می‌دهد

3 سفیر عراق در تهران گفت که بغداد به رایزنی‌ها و تماس‌های فشرده خود برای بازگرداندن روند پرواز‌ها میان عراق و ایران به وضعیت عادی ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: یاسر الحجاج، سفیر عراق در ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد که دولت عراق به رایزنی‌ها و تماس‌های فشرده خود برای بازگرداندن روند پرواز‌ها میان عراق و ایران به وضعیت عادی ادامه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، وی توقف پرواز‌ها میان دو کشور را شرایطی موقت و گذرا دانست و تأکید کرد که این وضعیت به هیچ وجه بر عمق روابط تاریخی و پیوند‌های مستحکم میان دو کشور و دو ملت همسایه تأثیر نمی‌گذارد.

الحجاج گفت که دولت عراق به تلاش‌های خود برای عبور از این شرایط و بازگرداندن پرواز‌ها به وضعیت عادی در سریع‌ترین زمان ممکن ادامه می‌دهد.

سفیر عراق در تهران تأکید کرد که ازسرگیری پرواز‌ها تنها به حوزه گردشگری و سفر محدود نمی‌شود، بلکه طیف گسترده‌ای از شهروندان عراقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود که عراق از سر مسئولیت و در راستای صیانت از منافع شهروندان خود، به تماس‌ها و هماهنگی‌هایش با نهاد‌های ذی‌ربط در طرف ایرانی برای رسیدگی به شرایط استثنایی درخصوص توقف پرواز‌ها ادامه می‌دهد.

الحجاج تأکید کرد که روابط عراق و ایران عمیق‌تر از آن است که تحت تأثیر یک وضعیت اضطراری قرار گیرد.

وی اشاره کرد که پیوند‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی و منافع متقابل میان دو ملت، پایه‌ای مستحکم برای تداوم همکاری و هماهنگی میان دو کشور است.

برچسب ها: از سرگیری پروازها ، ایران ، عراق
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