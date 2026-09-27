جوان آنلاین: بازار چای در پایان فصل برداشت امسال، در حالی به مرحله جمعبندی نزدیک میشود که پرداخت بخش عمده مطالبات چایکاران، میزان تولید چای خشک و ادامه خرید تضمینی، سه شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت این زنجیره به شمار میروند. تاکنون ۱۰۵ هزار تن برگ سبز چای در گیلان و مازندران برداشت شده و ارزش این محصول به حدود ۳۷۶۹میلیارد تومان رسیده است. از این میزان برگ سبز، حدود ۲۴هزار تن چای خشک استحصال شده و ۳۲۸۲میلیارد تومان از مطالبات چایکاران نیز پرداخت شده است.
پرداخت مطالبات چایکاران مستقیماً با توان تولیدکننده برای ادامه فعالیت باغ ارتباط دارد، چراکه باغدار برای نگهداری باغ، تأمین نهادهها، پرداخت دستمزد نیروی کار و آمادهسازی باغ برای چینهای بعدی به نقدینگی نیاز دارد و هرچه فاصله میان تحویل برگ سبز و دریافت وجه کوتاهتر باشد، فشار مالی بر ابتدای زنجیره تولید کاهش پیدا میکند.
براساس آمار موجود، تاکنون ۳۲۸۲ میلیارد تومان از ارزش محصول خریداری شده به چایکاران پرداخت شده که معادل حدود ۸۷ درصد ارزش کل برگ سبز خریداری شده است. به این ترتیب، حدود ۴۸۷میلیارد تومان از مطالبات همچنان باقی مانده که نزدیک به ۱۳درصد ارزش کل خرید را شامل میشود. اگرچه بخش عمده مطالبات پرداخت شده، اما تسویه کامل این رقم برای پایان یافتن چرخه مالی فصل جاری اهمیت دارد، چراکه درآمد حاصل از فروش برگ سبز یکی از مهمترین منابع بازگشت هزینههای تولید برای خانوارهای چایکار است.
در کنار مسئله پرداخت، ۱۰۵ هزار تن برگ سبز برداشتشده در نهایت به حدود ۲۴ هزار تن چای خشک تبدیل شده است، یعنی نسبت تبدیل کلی در حدود ۲۳درصد. البته این نسبت را نمیتوان ضریب ثابتی برای همه باغها و کارخانهها دانست، زیرا کیفیت برگ، زمان برداشت، شرایط فرآوری و نوع محصول در میزان استحصال چای خشک مؤثر است. با این حال، همین آمار نشان میدهد بخش مهمی از ارزش افزوده صنعت چای پس از برداشت برگ سبز و در واحدهای فرآوری ایجاد میشود.
برداشت بهموقع و مطابق استاندارد، علاوه بر حفظ کیفیت ماده اولیه، امکان فرآوری مناسبتر و تولید چای خشک با کیفیت مطلوبتر را فراهم میکند و افت کیفیت برگ سبز میتواند در مراحل بعدی زنجیره خود را نشان دهد و در نهایت بر قابلیت عرضه و ارزش اقتصادی محصول اثر بگذارد. بنابراین توصیههای فنی درباره زمان و شیوه برداشت، مستقیماً با درآمد نهایی تولیدکننده و کیفیت محصول مصرفی ارتباط دارد.
عرضه داخلی به تولید، ذخایر و واردات وابسته است
وضعیت بازار چای را نمیتوان صرفاً بر اساس میزان برداشت داخلی ارزیابی کرد، چه آنکه مصرف سالانه، موجودی انبارها، حجم واردات، کیفیت محصولات و رفتار مصرفکنندگان، مجموعه عواملی هستند که میزان عرضه در بازار را تعیین میکنند. از اینرو، نبود نگرانی درباره تأمین بازار زمانی پایدار خواهد بود که جریان تولید، فرآوری، ذخیرهسازی و توزیع بدون اختلال ادامه داشته باشد. چای خشک برخلاف برگ سبز قابلیت نگهداری دارد و همین ویژگی باعث میشود عرضه بازار در تمام طول سال تنها به زمان برداشت وابسته نباشد. محصول تولید شده در فصل برداشت میتواند در ماههای بعد وارد شبکه توزیع شود. با این حال، حجم ذخایر، کیفیت محصول و سرعت عرضه آن به بازار از عواملی هستند که در تداوم این تعادل نقش دارند.
از سوی دیگر، قیمت خرید برگ سبز، هزینه فرآوری، حملونقل، بستهبندی و توزیع نیز در قیمت نهایی چای مؤثرند. افزایش هزینه در هر یک از این مراحل میتواند در نهایت بر قیمت مصرفکننده اثر بگذارد. بنابراین ثبات بازار تنها به معنای نبود کمبود نیست، بلکه زمانی شکل میگیرد که تولیدکننده امکان ادامه فعالیت داشته باشد و محصول نیز با قیمت و کیفیت متناسب با توان خرید بازار عرضه شود.
ادامه خرید تضمینی تا پایان مهر، حلقه دیگری از فصل جاری تولید است و با تکمیل چین پایانی و ادامه خرید برگ سبز، حجم نهایی تولید مشخصتر خواهد شد و امکان برآورد دقیقتری از میزان چای خشک تولید شده فراهم میشود. این اطلاعات میتواند برای برنامهریزی فصل آینده، چه در سطح باغها و چه در واحدهای فرآوری، مورد استفاده قرار گیرد. به هر روی حمایت از صنعت چای صرفاً با خرید تضمینی پایان نمییابد و پرداخت بهموقع، آموزش روشهای استاندارد برداشت، بهبود مدیریت باغ، افزایش بهرهوری و تقویت فرآوری داخلی، حلقههایی هستند که باید در کنار یکدیگر دیده شوند. افزایش تولید بدون توجه به هزینههای تولید، لزوماً به افزایش درآمد چایکار منجر نمیشود و از سوی دیگر، پرداخت سریع مطالبات نیز زمانی بیشترین اثر اقتصادی دارد که کیفیت محصول و بهرهوری تولید هم حفظ شود.