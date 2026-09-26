کد خبر: 1381503
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۶
ورزش » ساير

مربی روس: ایران به ما کمک می‌کند قدرت واقعی روسیه را بشناسیم

3 مربی فوتبال روسیه دیدار دوستانه این تیم برابر ایران را فرصتی برای ارزیابی توانایی‌های تیم ملی روسیه دانست و ایران را حریفی قدرتمند و باتجربه توصیف کرد.

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در فیفادی جاری، شامگاه سه‌شنبه ۷ مهر به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت.

شاگردان تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در فیفادی جاری برابر ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند و حالا در دومین دیدار خود به دنبال کسب پیروزی برابر روسیه هستند.

سرگئی تاشویف، مربی فوتبال روسیه، در گفت‌و‌گو با «euro-football» درباره دیدار دوستانه پیش‌روی تیم ملی فوتبال روسیه برابر ایران صحبت کرد.

وی درباره این دیدار اظهار داشت: ایران بدون شک حریفی است که تا حدودی به ما کمک می‌کند تا قدرت تیم ملی روسیه را بهتر بشناسیم. ایرانی‌ها در مرحله گروهی جام جهانی آمریکا حضور داشتند و از تجربه حضور در چنین تورنمنت‌هایی برخوردار هستند.

تاشویف افزود: ایران تیم ملی قدرتمندی است و بازی برابر این تیم می‌تواند محک خوبی برای تیم روسیه باشد. انتظار می‌رود ایران با بهترین ترکیب ممکن به میدان بیاید و این مسابقه می‌تواند دیدار جذابی باشد که نشان دهد تیم ما تا چه اندازه توانایی دارد.

این مربی روس در پایان گفت: من ترجیح می‌دهم درباره نتیجه بازی پیش‌بینی نکنم، اما دوست دارم تیم ملی روسیه پیروز شود.

برچسب ها: تیم ملی ایران ، تیم ملی روسیه ، فیفادی
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