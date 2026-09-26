کد خبر: 1381499
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تکرار مواضع خصمانه ترامپ علیه ایران

3 رئیس جمهور آمریکا با تکرار مواضع خصمانه خود علیه تهران ادعا کرد: پیشنهاد ایران را رد می‌کنم.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه با تکرار مواضع خصمانه خود علیه تهران ادعا کرد: پیشنهاد ایران را رد می‌کنم.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور آمریکا با وجود اینکه تجربه شکست «فشار حداکثری» علیه ایران در دوره اول ریاست جمهوری اش را دارد، مدعی شد: هرگونه توافقی را که در آن ایران به دلیل متحمل شدن خسارات سنگین، به دنبال ازسرگیری فوری تجارت باشد، رد می‌کنم!

دونالد ترامپ بر خلاف گزارش‌های رسمی منتشره مبنی بر بسته بودن تنگه هرمز به دلیل بروز ناامنی از سوی این کشور پس از تجاوز غیرقانونی به ایران و نیز با هدف تأثیرگذاری بر بازار‌های انرژی، ادعا کرد: در حال دستیابی به پیروزی بزرگی هستیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم. مقادیر عظیمی نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند و دیشب ۲۹ کشتی از آن گذشت!

وی در تلاش برای تبرئه خود از ایجاد بحران سوخت در کشور‌های غربی که پس از ناامن شدن تنگه راهبردی هرمز رخ داده است، ادعا کرد: ایران می‌خواهد تنگه هرمز را فورا بازگشایی کند، زیرا متحمل خسارات سنگینی شده است! ایران خواهان توافق است، و من هم از توافق کردن خوشم می‌آید، اما این پیشنهاد غیرقابل‌قبول است. تهران به دلیل عدم دریافت وجوه مالی دچار زیان شده است، حال آنکه منبع درآمدش از طریق تنگه هرمز تأمین می‌شود. ایران با بستن تنگه هرمز خود را در بن‌بست گرفتار کرده و ما شدیدترین محاصره تاریخ نظامی را بر آن اعمال کرده‌ایم. ما دیواری فولادی پیرامون تنگه هرمز ایجاد کرده‌ایم و ایران به خاطر این انسداد، دیگر پولی در اختیار ندارد!

ترامپ در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا فقط رسانه‌هایی را می‌خواهید که از شما حمایت کنند؟»، کوشید رسانه‌های افشاگر بی کفایتی هایش را اینگونه خطاب کند: من خواهان اخبار واقعی هستم، نه اخبار جعلی مثل شما. من عاشق مطبوعات آزاد هستم. چیزی که دوست ندارم، مطبوعات جعلی است!

برچسب ها: ترامپ ، ایران ، تنگه هرمز
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