عراق: مقر ائتلاف آمریکایی ۳۰ سپتامبر تعطیل خواهد شد

جوان آنلاین: دفتر فرماندهیکل نیروهای مسلح عراق امروز شنبه اعلام کرد که مقر ائتلاف بینالمللی بهسرکردگی آمریکا در این کشور، ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) تعطیل خواهد شد و پس از این تاریخ، هیچ نیروی خارجی در عراق حضور نخواهد داشت.
به گزارش تسنیم، بر اساس این بیانیه، پایگاه «ویکتوریا» هماکنون از حضور نیروهای آمریکایی خالی شده است، همچنین پایگاه «بعشیقه» ظرف ۶۰ روز آینده از نیروهای ترکیه تخلیه میشود.
پیشتر در تاریخ بیست ویکم مرداد ماه، شورای وزارتی امنیت ملی عراق بهریاست علی فالح الزیدی نخست وزیر و فرماندهکل نیروهای مسلح این کشور تشکیل جلسه داد.
شورای وزارتی امنیت ملی عراق زمان خروج نهایی نظامیان ارتش تروریست آمریکا را که در قالب بهاصطلاح مأموریت ائتلاف بینالمللی فعالیت میکنند، ۳۰ سپتامبر آتی (چهارشنبه هشتم مهر ۱۴۰۵) اعلام و تأکید کرد که این زمان، ضربالاجلی نهایی و غیرقابلتغییر است.
در همین ارتباط، خبرگزاری آسوشیتدپرس بهنقل از یک مقام آمریکایی نیز گزارش داد: ایالات متحده انتظار دارد خروج خود از عراق را تا ۳۰ سپتامبر تکمیل کند.
بهگفته این مقام آمریکایی؛ نیروهای امنیتی عراق، پیشمرگه و نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق، رهبری نبرد علیه تروریستها را بهعهده خواهند داشت.