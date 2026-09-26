چین: تهدید به استفاده از زور علیه کوبا فورا متوقف شود

معاون رئیس‌جمهور چین در سخنانی تصریح کرد: تهدید به استفاده از زور علیه کوبا باید فورا متوقف شده و محاصره و تحریم‌های اعمال‌شده علیه آن به‌طور کامل لغو شود.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، «هان ژنگ» (Han Zheng) معاون رئیس‌جمهور چین امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: باید به حاکمیت و امنیت کشور‌های خاورمیانه (غرب آسیا)، از جمله کشور‌های حوزه خلیج فارس، احترام گذاشته شود.

به گزارش مهر، معاون رئیس‌جمهور چین در این خصوص ادامه داد: خواستار بازگرداندن هرچه سری‌تر مسئله فلسطین به مسیر درست آن، یعنی راهکار تشکیل دو دولت، هستیم. کشور‌های توسعه یافته باید به تعهدات خود در زمینه تأمین مالی توسعه و مقابله با تغییرات اقلیمی عمل کنند.

«هان ژنگ» سپس اضافه کرد: ما از کشور مرتبط (آمریکا) می‌خواهیم تا فورا تهدید به استفاده از زور علیه کوبا را متوقف کرده و محاصره و تحریم‌های اعمال‌شده علیه آن را به‌طور کامل لغو کند. رئیس‌جمهور شی جین پینگ ۴ نکته را در خصوص اقدامات لازم برای رسیدگی به بحران اوکراین مطرح کرده است.

وی سپس اضافه کرد: این ۴ نکته، مبنای اصلی چین برای ادامه ایفای نقش سازنده به شیوه خاص خود در راستای دستیابی به راه حلی سیاسی برای بحران روسیه و اوکراین محسوب می‌شود.