معاریو: عدم دیدار مقامات آمریکا با نتانیاهو، تحقیر بزرگی برای او بود

روزنامه رژیم صهیونیستی با اشاره تحقیر بزرگی که نخست‌وزیر این رژیم در سفر اخیر خود به آمریکا از سوی مقامات واشنگتن متحمل شد، از آغاز قریب الوقوع مرحله جدیدی خبر داد.

جوان آنلاین: روزنامه عبری معاریو نوشت بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جارد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ از ملاقات با او خودداری کردند، تحقیر بزرگی را متحمل شد.

به گزارش ایسنا، به نوشته معاریو، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد شمارش معکوس برای مرحله جدید آغاز شده است.

سفر نتانیاهو به نیویورک برخلاف سفر‌های پیشین او به دلیل آنچه هشدار‌های امنیتی اعلام شد، بسیار کوتاه بود.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز پنج‌شنبه خبر داد که نتانیاهو سفر خود به نیویورک را به دلیل هشدار‌های امنیتی به چند ساعت محدود خواهد کرد و هیچ دیداری با دونالد ترامپ یا رهبران قدرت‌های بزرگ غربی در برنامه سفر او نیست.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز پیش از این سفر گزارش داده بود تلاش‌ها برای ترتیب دادن دیدار‌های سیاسی مهم در نیویورک به نتیجه نرسیده است.

روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» نیز گزارش داد دیدار برنامه‌ریزی شده نتانیاهو با مارکو روبیو لغو شد، این رسانه عبری علت لغو را تاخیر در پرواز نتانیاهو و بازگشت روبیو به واشنگتن برای حضور در برنامه‌های دولت آمریکا عنوان کرد.

همزمان، رویترز کوتاه شدن غیرمعمول سفر نتانیاهو و نبود دیدار با ترامپ را در مقایسه با سفر سال گذشته، نشانه‌ای از دوره‌ای پرتنش‌تر در روابط میان دولت آمریکا و نتانیاهو توصیف کرده است.