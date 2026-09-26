جوان آنلاین: بر اساس گزارش منتشرشده در مجله آمریکایی «آتلانتیک» به قلم «ویویان سلامه»، در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳ (چهارم مهر ۱۴۰۲) در مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد جنگ «یوم کیپور» در قدس اشغالی سخن میگفت و ادعا میکرد: «ما هیچ تهدیدی را دستکم نمیگیریم»، یک فروند جت تجاری چارتر وابسته به سازمان اطلاعات مصر در فرودگاه بنگوریون به زمین نشسته بود.
به گزارش ایسنا، عباس کامل، رئیس وقت دستگاه اطلاعات مصر و یکی از بانفوذترین مقامات امنیتی منطقه، در سفری ۶۷ دقیقهای به سرزمینهای اشغالی، پیامی حیاتی را به مقامات صهیونیستی منتقل کرد: جنبش حماس در حال آمادهسازی برای یک حمله بزرگ است و پنجره جلوگیری از فاجعه در حال بسته شدن است.
طبق این گزارش، او همچنین به مقامات اسرائیلی توصیه کرد برای جلوگیری از درگیری، امتیازهای اقتصادی به حماس بدهند. به گفته یک مقام پیشین صهیونیستی که بعدها در جریان جزئیات این سفر قرار گرفت، پیام کامل این بود: «اگر مسیر خود را تغییر ندهید، غزه در صورت شما منفجر خواهد شد.»
این گزارش که جزئیات آن برای نخستین بار فاش میشود، نشان میدهد که مقامات مصری تنها به این سفر بسنده نکردند و تا دو روز پیش از عملیات ۷ اکتبر «طوفان الاقصی»، هشدارهای مکرر خود را از طریق کانالهای دیپلماتیک و امنیتی به تلآویو منتقل کردند. حتی به گفته منابع، «محمد بن زاید»، رئیس امارات متحده عربی نیز پس از دریافت یافتههایی اطلاعاتی از منابع مصری و فلسطینی، در تماسی تلفنی با نتانیاهو، نسبت به وقوع یک حمله قریبالوقوع هشدار داده و خواستار دادن امتیازهای اقتصادی به غزه شده بود.
با این حال، مقامات کنونی و پیشین اسرائیلی، آمریکایی و عربی که با «آتلانتیک» گفتوگو کردهاند، تأکید میکنند که دولت نتانیاهو در آن برهه زمانی گرفتار «تکبر و خودبرتربینی» ناشی از این باور عمیق بود که اسرائیل در برابر حماس دست برتر را دارد. یک مقام ارشد پیشین آمریکایی که در مذاکرات با رژیم صهیونیستی دخیل بوده و با «آتلانتیک» گفتوگو کرده در حالی که نامش فاش نشد در این باره میگوید: «به نظر میرسید که به هر دلیلی، کرانه باختری اولویت آنها بود. آنها مطمئن و حتی از خود راضی بودند که اوضاع را تحت کنترل دارند.» تمرکز اصلی دولت نتانیاهو در آن مقطع، نه غزه، بلکه بحران داخلی ناشی از اصلاحات قضایی و تنشها در کرانه باختری بود.
گزارش حاکی است که نتانیاهو پس از مراسم یوم کیپور در یک جلسه توجیهی طبقهبندیشده شرکت کرده و اندکی بعد با اعطای برخی امتیازهای اقتصادی به حماس موافقت کرده است. اما دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی در روزهای پس از حمله ۷ اکتبر، هرگونه دریافت هشدار مستقیم یا غیرمستقیم از مصر را قاطعانه تکذیب کرد. «تزاخی هانگبی»، رئیس وقت شورای امنیت رژیم صهیونیستی و از نزدیکان بنیامین نتانیاهو نیز در اظهاراتی، اصل سفر کامل به سرزمینهای اشغالی یا وجود هرگونه هشدار مصری را انکار کرد. نتانیاهو همچنین گزارش روزنامه «هاآرتص» درباره تماس بن زاید را تکذیب کرده و تهدید به شکایت از این روزنامه کرده است.
این در حالی است که «مایکل مککال»، رئیس وقت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و نماینده جمهوریخواه ایالت تگزاس، پس از یک جلسه طبقهبندیشده در ۱۱ اکتبر به خبرنگاران گفت: «ما میدانیم که مصر سه روز قبل به اسرائیلیها هشدار داده بود که رویدادی مانند این میتواند رخ دهد... فکر میکنم سؤال این است که این هشدار در چه سطحی دریافت شده است.»
بر اساس این گزارش، «هرتزی هالوی»، رئیس وقت ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، در فایلهای صوتی فاش شده، وضعیت ارتش را «به خواب رفته» توصیف کرده و گفته بود پیش از حمله، غزه را «آخرین مرزی که نیاز به توجه دارد» میدانسته است. او در مارس ۲۰۲۵ از سمت خود استعفا داد و «رونن بار»، رئیس وقت سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک)، نیز در ژوئن همان سال تحت فشار به دلیل شکستهای اطلاعاتی مرتبط با ۷ اکتبر کنار رفت.
همچنین به نوشته آتلانتیک، شهید «یحیی سنوار»، رهبر وقت حماس در غزه، در یادداشتی دستنویس مربوط به اوت ۲۰۲۲، بخش عمدهای از طرح عملیاتی را که این جنبش سال بعد به اجرا گذاشت، ترسیم کرده بود. «تور وننسلند»، هماهنگکننده ویژه سازمان ملل متحد برای روند صلح خاورمیانه، نیز در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۰ روز پیش از عملیات، با ترک غزه هشدار داد: «اوضاع داخل نوار [غزه]وخیم است و ما باید از درگیری دیگری که پیامدهای وخیمی برای همه خواهد داشت، اجتناب کنیم.»
به گفته منابع عربی و اسرائیلی مورد استناد آتلانتیک، «ویلیام برنز»، رئیس وقت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، نیز چند ماه پس از حمله، تقریباً بهطور گذرا در جریان سفر «کامل» به اسرائیل و تماس بن زاید قرار گرفته، اما جزئیات دقیق این ارتباطات به او گفته نشد.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که بیش از سه سال از عملیات ۷ اکتبر که به دلیل غافلگیری کامل دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی به یک رسوایی بزرگ در تاریخ این رژیم تبدیل شد، میگذرد. خانوادههای صهیونیستهای کشته شده در آن عملیات خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل هستند، اما نتانیاهو که با بحرانیترین چالش سیاسی دوران خود در انتخابات پیش رو مواجه است، از تشکیل چنین کمیسیونی سر باز زده و تلاش کرده است کمیسیونی سیاسی را جایگزین کند؛ اقدامی که با مخالفت شدید اپوزیسیون روبهرو شده است.