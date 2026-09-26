سی‌ان‌ان اعلام کرد میزان «عدم رضایت شدید» از عملکرد ترامپ به رکوردی تاریخی رسیده است.

جوان آنلاین: هری انتن، تحلیلگر ارشد داده‌های سی‌ان‌ان، اعلام کرد میزان «عدم رضایت شدید» از عملکرد دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای به رکوردی تاریخی رسیده است.

به گزارش تسنیم، به گفته انتن، ۵۰ درصد آمریکایی‌ها اکنون به‌شدت از عملکرد ترامپ ناراضی هستند؛ رقمی که رکورد قبلی ۴۵ درصدی او پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۱۸ را پشت سر گذاشته است. پیش از آن، بالاترین میزان ثبت‌شده مربوط به جورج دبلیو بوش با ۴۱ درصد در آستانه انتخابات ۲۰۰۶ بود.

این وضعیت در میان رأی‌دهندگان مستقل نیز شدیدتر است؛ به طوری که ۵۶ درصد آنها اعلام کرده‌اند به‌شدت از عملکرد ترامپ ناراضی‌اند، در حالی که تنها ۹ درصد به‌شدت از عملکرد او رضایت دارند.

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رویترز: محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح دوران سیاسی‌اش رسید

این در حالی است که محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، در نظرسنجی جدید رویترز و ایپسوس به ۳۲ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده برای او در دوران فعالیت سیاسی‌اش است.

بر اساس این نظرسنجی، میزان رضایت جمهوری‌خواهان از عملکرد ترامپ نیز از ۸۲ درصد در هفته گذشته به ۷۳ درصد کاهش یافته است. همچنین تنها ۱۷ درصد شرکت‌کنندگان از نحوه عملکرد او در زمینه هزینه‌های زندگی رضایت داشته‌اند؛ موضوعی که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر، مهم‌ترین مسئله مورد توجه رای‌دهندگان اعلام شده است.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد آمریکایی‌ها از حملات آمریکا به ایران حمایت می‌کنند و ۸۲ درصد معتقدند این درگیری احتمالاً برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که رویترز گزارش داده که افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایران، به نارضایتی درباره هزینه‌های زندگی دامن زده است.