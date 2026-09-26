برگزاری تظاهرات ضداسرائیلی در آستانه کنفرانس حزب حاکم انگلیس

حامیان فلسطین در آستانه کنفرانس سالانه حزب حاکم کارگر، با برگزاری تظاهرات در لیورپول و برافراشتن پرچم‌های فلسطین، خواستار پایان حمایت دولت انگلیس از رژیم صهیونیستی و توقف فروش سلاح به این رژیم جنایتکار شدند.

جوان آنلاین: شرکت‌کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌هایی با مضمون «فلسطین را آزاد کنید»، «تسلیح اسرائیل را متوقف کنید» و «از رود تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد»، در محوطه مقابل تالار «سنت جورج» لیورپول گرد آمدند و اعتراض خود را به تداوم حمایت نظامی لندن از رژیم صهیونیستی نشان دادند.

به گزارش ایرنا، در این حرکت اعتراضی، پرچم‌های بزرگ فلسطین بر فراز جمعیت در محوطه و پله‌های محل تجمع برافراشته بود و شماری از معترضان هم چفیه فلسطینی بر گردن داشتند.

خواسته اصلی شرکت کنندگان، توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی، پایان حمایت انگلیس از جنایات این رژیم، اعمال فوری تحریم و آزادی فلسطین بود.

کریس یکی از سازمان‌دهندگان تظاهرات امروز، به ایرنا گفت که هدف معترضان، فشار بر «اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس است تا از فرصت کنفرانس سالانه حزب کارگر برای پایان دادن به حمایت این کشور از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی استفاده کند و تغییر سیاست دولت در قبال جنایات علیه مردم فلسطین را در دستور کار این گردهمایی قرار دهد.

تظاهرات لیورپول با فراخوان مشترک کارزار همبستگی با فلسطین، ائتلاف توقف جنگ، تشکل دوستان الاقصی، انجمن مسلمانان بریتانیا، مجمع فلسطینیان در بریتانیا و کارزار خلع سلاح هسته‌ای برگزار شد. گروه‌های محلی حامی فلسطین نیز برای مشارکت در این برنامه فراخوان داده بودند.

دولت انگلیس به تازگی در واکنش به گسترش شهرک‌سازی و خشونت علیه فلسطینیان، تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شهرک‌نشینان افراطی وضع کرده و از برنامه ممنوعیت واردات کالا‌های تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی و تحریم اشخاص و شرکت‌های دخیل در توسعه این شهرک‌ها خبر داده است.

لندن همچنین اعلام کرده که درخواست صدور مجوز برای صادرات سلاح و تجهیزاتی را که به تداوم اشغال سرزمین‌های فلسطینی کمک می‌کند، رد خواهد کرد.

«اد میلیبند» وزیر امور خارجه انگلیس نیز روز پنجشنبه در نشست وزیران ائتلاف جهانی اجرای راه‌حل دو دولتی در مقر سازمان ملل متحد، فشار سیاسی بر رژیم صهیونیستی را برای تغییر وضعیت غزه ضروری دانست.

او با اشاره به جلوگیری از ورود تجهیزات اولیه پزشکی و مرگ کودکان در انتظار درمان، این وضعیت را مایه شرمساری جامعه بین‌المللی خواند و اذعان کرد که اقدامات انجام‌شده درباره شهرک‌های غیرقانونی، اگرچه ضروری است، کافی نیست.

با این حال، معترضانی که در تظاهرات امروز شرکت کردند، تأکید دارند که مواضع اعلام‌شده و محدودیت‌های کنونی، پاسخگوی ابعاد جنایات رژیم صهیونیستی نیست و دولت انگلیس باید با توقف کامل ارسال سلاح و اعمال تحریم‌های جامع، فشار بر این رژیم را تشدید کند.

طبق برنامه اعلام‌شده، کنفرانس سالانه حزب کارگر از فردا یکشنبه در شهر لیورپول آغاز می‌شود و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.