ارتش اتیوپی: جبهه تیگرای بدون حمایت خارجی قادر به رویارویی با ما نیست

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، رئیس ستاد مشترک ارتش اتیوپی امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: جبهه تیگرای با اقدامات تحریک آمیز خود به دنبال کشاندن کشور به جنگی تازه است. ما در قبال اقدامات جبهه تیگرای خویشتنداری می‌کنیم تا از گرفتار کردن مردم در جنگی بیهوده جلوگیری کنیم.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی رئیس ستاد مشترک ارتش اتیوپی در این خصوص آمده است: گروه‌های مسلح بدون حمایت خارجی قادر به رویارویی با اتیوپی نیستند.

این در حالیست که تحولات کنونی بار دیگر نگرانی‌ها از تجدید درگیری میان نیرو‌های ارتش و جنگجویان موسوم به جبهه آزادی بخش تیگرای در شمال اتیوپی که طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به وقوع پیوست و دست کم ۶۰۰ هزار کشته بر جای گذاشت، را افزایش داده است.