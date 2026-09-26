روسیه از آزادسازی ۳ شهرک در خارکیف و سومی خبر داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیرو‌های این کشور کنترل سه شهرک جدید شامل دو شهرک در استان خارکیف و یک شهرک در استان سومی را به دست گرفته‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیرو‌های این کشور در چارچوب گسترش منطقه حائل، کنترل شهرک‌های «پتروپاولوفسکا» و «لوزووایا» در استان خارکیف را به دست گرفته‌اند. این وزارتخانه همچنین از ادامه عملیات برای محاصره سه شهرک دیگر در شمال‌شرق خارکیف خبر داد.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های روسیه دو تلاش نیرو‌های اوکراینی برای شکستن محاصره در منطقه را خنثی کرده‌اند و در جریان این عملیات، یک گروه حدود ۱۰ نفره نیز هدف قرار گرفته است.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد نیرو‌های این کشور در جریان عملیات تهاجمی، شهرک «مارینو» در استان سومی را تصرف کرده‌اند. به گفته مسکو، نیرو‌های روسیه در این منطقه مواضع و تجهیزات چندین تیپ اوکراینی را هدف قرار داده‌اند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد مجموع تلفات نیرو‌های اوکراینی در محور‌های مختلف طی ۲۴ ساعت گذشته از یک هزار و ۳۰۰ نفر فراتر رفته است. این وزارتخانه همچنین از انهدام تجهیزات و سامانه‌های نظامی اوکراین و سرنگونی چهار بمب هدایت‌شونده، دو موشک «هیمارس» و یک هزار و ۲۲۲ پهپاد خبر داد.