کد خبر: 1381483
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

خسارت روزانه ۲ میلیارد دیناری عراق در پی توقف پرواز‌های ایران

3 «عبدالستار الصالحی» از رهبران ائتلاف الانبار عراق، با انتقاد از تداوم ممنوعیت پرواز‌های ایران در حریم هوایی و فرودگاه‌های عراق به دلیل فشار‌های آمریکا، تأکید کرد که این تصمیم «نسنجیده»، روزانه بیش از ۲ میلیارد دینار به خزانه دولت عراق خسارت وارد می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از المعلومه، الصالحی با اشاره به پیامد‌های اقتصادی محدودیت‌های تحمیلی بر پرواز‌های ایران تصریح کرد: «دولت عراق در حالی که برای جبران کسری بودجه نیازمند تقویت درآمد‌های غیرنفتی است، به دلیل فشار‌های آمریکا بر کابینه علی فالح الزیدی جهت محاصره اقتصادی ایران، حریم هوایی خود را به روی پرواز‌های ایرانی بسته است.»

به گزارش ایرنا، وی افزود: «توقف پرواز‌های ایرانی نه تنها درآمد‌های حاصل از عوارض عبور از فضای کشور، بلکه درآمد‌های مربوط به خدمات فرودگاهی و زمینی را نیز به‌شدت کاهش داده و به زیان درآمد‌های غیرنفتی کشور تمام شده است.»

این مقام عراقی با اشاره به لزوم استقلال در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد: «حتی اگر این اقدام تحت لوای ملاحظات امنیتی اتخاذ شده باشد، خسارات سنگین آن به بودجه عمومی کشور قابل توجیه نیست. دولت بغداد باید با عدم تبعیت از فشار‌های غیرسازنده آمریکا، برای بازگشایی حریم هوایی عراق به روی هواپیما‌های ایرانی اقدام کند تا از تداوم روند افزایشی کسری بودجه جلوگیری شود.»

سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه سوم مهر ماه از توقف نمایش و فروش بلیت پرواز‌های مسیر عراق، به‌ویژه نجف اشرف، تا اطلاع ثانوی خبر داد و بر بازگشت کامل وجه بلیت‌های پرواز‌های تعلیق‌شده بدون کسر جریمه تأکید کرد. در پی توقف پرواز‌های نجف اشرف از صبح جمعه، این سازمان به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده است نمایش و فروش بلیت این مسیر برای امروز و روز‌های آینده تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

برچسب ها: سازمان هواپیمایی کشوری ، ایران ، عراق
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