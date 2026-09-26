اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حمل و نقل هوایی

جوان آنلاین: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره برخی اخبار خلاف واقع در موضوع حمل و نقل هوایی نوشت: انتشار برخی تفاسیر و نقل قولهای خلاف واقع از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حمل و نقل هوایی، موجب طرح سؤالات و ابهاماتی گردیده است که بدین وسیله اعلام میدارد:
۱ ـ ادعای اینکه ایران در مقابل محدودیتهای هوایی اخیر دست به مقابله بهمثل نظامی میزند، تکذیب میشود.
۲ ـ مذاکرات میان ایران با کشورهای مربوطه برای رفع برخی محدودیتهای هواییِ غیرقانونی ایجاد شده، با جدیت در حال انجام و پیگیری است.
۳ ـ راهکارهای غیرنظامی متعددی برای مقابله بهمثل وجود دارد که در صورت ضرورت، برای برخی از فرودگاهها اعمال خواهد شد و البته امیدواریم که مسأله به این نقطه نیز منجر نشود.