جوان آنلاین: علیرضا دبیر در مورد شرایط تیمهای کشتی در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: در حال حاضر تیم ملی کشتی فرنگی ما آنجاست و تیم ملی کشتی آزاد هم فردا راهی این مسابقات میشود. پژمان درستکار و حسن رنگرز به همراه مربیان تیم ملی در کنار کشتیگیران در ناگویا هستند، اما ما دو تیم دیگر که شامل تیم امیدهای آزاد و فرنگی و همچنین تیمهای بزرگسالان داریم که با توجه به شرایط بدون مربی و سرمربی هستند. بنابراین ما تقسیم کردیم و من کنار تیم هستم.حضور سرمربیان هر دو تیم واجب بود ولی قرار است من اینجا کنار بچهها پیگیر تمرینات آنها باشم. حضور من در ایران واجب تر بود. برای سفر به ناگویا برای من همه چیز فراهم بود، ولی یک جایی اینجا بودن ما خیلی بهتر از مسافرت رفتن است. پول سفر هم برای بیتالمال میماند.
به گزارش مهر، وی درباره سفر تیم کشتی ایران به آمریکا نیز گفت: من برای سفر به آمریکا اقدام نکردم تا به تیم راحتتر ویزا بدهند. تا الان ویزاها نیامده است. تاکنون ویزاها صادر نشده است و در حال حاضر برای تهیه بلیت با مشکل مواجه هستیم، چرا که قرار است بیش از ۳۰ نفر به آمریکا اعزام شوند و نمیتوانیم مانند یک یا دو نفر، بهراحتی برای آنها در پرواز بلیت تهیه کنیم.
دبیر افزود: با توجه به شرایط موجود، باید تدبیری اتخاذ کنیم که تیم چگونه به آمریکا اعزام شود. امروز متنی برای رئیس اتحادیه جهانی کشتی ارسال کردم و همچنین از همکارانم در فدراسیون خواستم با دبیر فدراسیون کشتی آمریکا هماهنگ کنند تا هرچه سریعتر درباره وضعیت ویزاها به ما پاسخ دهند و مشخص شود که ویزای کامل برای اعضای تیم صادر خواهد شد تا بتوانیم اقدامات لازم برای اعزام تیم را انجام دهیم. نمیخواهیم به گونهای عمل کنیم که ابتدا بلیت تهیه کنیم و پس از آن با مشکل صدور ویزا مواجه شویم و خدای ناکرده متحمل خسارت مالی و سوخت شدن هزینه بلیتها شویم.
وی بااشاره به اینکه حتی اگر ویزای یک نفر هم صادر نشود به مسابقات امریکا نخواهند رفت گفت: من این صحبت را به چند دلیل مطرح کردم. نخست اینکه اگر ویزا صادر نشود، نباید عزت و شأن انسان نادیده گرفته شود. معتقدم اگر میخواهید آمریکا را بشناسید، هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف آن را، بهتر است از ایرانیانی که در آمریکا زندگی میکنند سؤال کنید؛ آنها میتوانند این مسائل را بسیار بهتر برای شما توضیح دهند. کسانی که با عزت در آمریکا زندگی میکنند و قشر تحصیل کرده و باعث افتخار ما هستند آنها ایرانیان اصیل هستند، اما خبرنگارانی از ایران اینترنشنال که فرار کردند وارونه صحبت میکنند. ما به هر قیمتی به این مسابقات اعزام نمیشویم چون ما نماینده 90 میلیون ایرانی هستیم.
رئیس فدراسیون کشتی در ادامه درباره تیمهای پایه گفت: تیمهای جوانان ما در مسابقات جهانی، هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی، نتایج مورد نظر را کسب نکردند. تیم فرنگی دوم شد و تیم آزاد در جایگاه چهارم قرار گرفت. تاکنون این موضوع را نگفته بودم، اما با یک سرمربی و یک مربی به این مسابقات اعزام شدند. نمیتوان یک تیم را با ۱۰ کشتیگیر در مسابقات جهانی بهدرستی مدیریت کرد؛ چنین شرایطی امکانپذیر نیست.در آنجا مربی، آقای باوفا، مجبور بود صبح زود از خواب بیدار شود و بخشی از این کارها را مدیریت کند و گاهی تا ساعت یک شب تیم را همراهی کند و به هتل برساند.
وی افزود: در یکی از این موارد، یکی از همکاران روابط عمومی فدراسیون نیز به عنوان مربی در کنار تیم حضور داشت و به کُچ کردن کشتیگیران کمک کرد. من قصد ندارم بهانه بیاورم و نتایج ما تقصیر من است. اما توجه داشته باشید که اگر در مسابقات امیدهای جهان در آمریکا، از پنج مربی که ما درخواست اعزام آنها را داریم، سه یا چهار نفر با حضورشان موافقت نشود، واقعاً باید چه کار کنیم؟ ندادن ویزا هم به نوعی بازنده کردن تیم است. اگر به کشتیگیر ویزا ندادند ما امسال رده نوجوان با یک امتیاز اختلاف با روسیه دوم شدیم و حالا فکر کنید در امیدهای جهان به یک کشتیگیر ویزا دهند ما 25 امتیاز عقب میافتیم.
دبیر گفت:با توجه به این دو دلیل، هر طور که به موضوع نگاه کنیم، چه از جنبه فنی و چه از جنبه اخلاقی، معتقدم هر ایرانی که ایران را دوست داشته باشد، باید به این مسائل توجه کند. منظورم این نیست که صرفاً شعار وطندوستی بدهیم و دائماً از «وطن» صحبت کنیم؛ من اهل اینگونه رفتارها نیستم و معتقدم وطندوستی باید در عمل و در عملکرد افراد نمود داشته باشد.فردی که ایران را دوست دارد، به کشور خود تعلق خاطر دارد. به شما میگویم که واقعاً ایرانیان زیادی در آمریکا زندگی میکنند که باید آنها را ببینید. برخی از آنها پیش از انقلاب و برخی پس از انقلاب به آمریکا رفتهاند و امروز در آنجا به عنوان پروفسور، پزشک، استاد دانشگاه و فعال اقتصادی فعالیت میکنند و با عزت زندگی دارند. ممکن است برخی از آنها با جمهوری اسلامی کاری نداشته باشند، اما در عین حال به کشور خود افتخار میکنند.
رئیس فدراسیون کشتی اظهار داشت: من همیشه گفتهام و پس از جنگ ۱۲ روزه نیز بر این موضوع تأکید کردم که دیگر نباید افراد را با عناوینی مانند اصلاحطلب و اصولگرا، چپ و راست و جریانهای سیاسی مختلف دستهبندی کنیم؛ بلکه باید معیار را وطندوستی قرار دهیم و ببینیم چه کسی در مسیر منافع و مصالح کشور حرکت میکند.
دبیر در مورد همکاری با باشگاه تراکتور گفت: این تجهیزاتی که اینجا ساخته شده، واقعاً برای کل ورزش کشور است و همه رشتهها میتوانند از آن استفاده کنند.اینجا مال کل ورزش ایران است؛ نه کشتی مطرح است، نه فوتبال و نه بسکتبال، بلکه همه رشتهها میتوانند از آن استفاده کنند. تراکتورسازی مال خودمان است؛ مثل پرسپولیس، استقلال، فدراسیون بسکتبال و فدراسیون والیبال، همه یکی هستند. هر کاری که بتوانیم برای ورزش ایران انجام بدهیم، وظیفهمان است. من واقعاً خوشحال میشوم هر تیمی، چه تراکتور، چه پرسپولیس، چه استقلال، زحمت بکشد و نتیجه بگیرد. هر کسی بیشتر زحمت بکشد، سرمایهگذاری کند، مربی خوب بیاورد و خوب تمرین کند، نتیجهاش را میگیرد؛ چه در بسکتبال و چه در والیبال.