کد خبر: 1381475
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۷
ورزش » ساير

موافقت با استعفای عبدی/ تاج: منتقد عملکرد تیم ملی امید هستم

تاج رییس فدراسیون فوتبال در واکنش به نتایج تیم‌ملی امید گفت:‌ انتظار ما از تیم ملی بیشتر از این‌ها بود. من خود نیر منتقد تیم ملی امید هستم.

جوان آنلاین: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به نتایج به‌دست‌آمده توسط تیم‌های ملی فوتبال، از جمله تیم ملی امید، گفت: وظایف در فوتبال تقسیم شده است و وظیفه فدراسیون فوتبال، انتخاب سرمربی، اعضای کادر فنی و فراهم کردن بهترین شرایط برای تیم‌های ملی است. ما از نظر برگزاری اردو، امکانات و شرایط لازم، هم برای تیم ملی امید و هم برای تیم ملی بزرگسالان اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.

وی افزود: درباره تیم ملی بزرگسالان نمی‌خواهم بگویم نتایج به‌دست‌آمده نتیجه خوبی بوده است، اما بازی‌های تدارکاتی برای نباختن برگزار نمی‌شود. تیم‌ها در این مسابقات به دنبال کار کردن، طراحی برنامه‌ها و آماده شدن برای دیدارهای رسمی و آینده هستند تا بتوانند در مسابقات آسیایی شرایط بهتری داشته باشند.

رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد: فدراسیون فوتبال وظایف خود را هم در قبال تیم ملی امید و هم تیم ملی بزرگسالان انجام داده است. در تیم ملی جوانان نیز شرایط به گونه‌ای بود که تیم توانست از مرحله گروهی صعود کند و ما وظیفه خود را انجام دادیم. حتی اگر تیم جوانان هم از گروه خود صعود نمی‌کرد، باز همین دیدگاه را داشتیم.

وی همچنین درباره تیم ملی نوجوانان گفت: تیم نوجوانان نیز در آستانه یک رویداد جدید قرار دارد و برای این تیم نیز اقدامات لازم را انجام داده‌ایم. در بخش فوتسال هم برنامه‌ریزی، پشتیبانی و تدارکات لازم انجام شده است. اینکه در زمین مسابقه چه نتیجه‌ای رقم می‌خورد، به عملکرد کادر فنی و بازیکنان و اتفاقات داخل زمین برمی‌گردد. با این حال، به نظر من تیم ملی امید می‌توانست نتیجه بهتری کسب کند و انتظار ما نیز به مراتب بیشتر از این بود، من خود نیز منتقد تیم ملی امید هستم.

رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر حق مردم و رسانه‌ها برای انتقاد از عملکرد تیم‌های ملی گفت: مردم حق دارند از نتایج تیم ملی انتقاد کنند. نمی‌توانیم بگوییم جایی که از آن انتقاد نشود، احترام وجود دارد. وقتی تیم ملی مقابل امارات به پیروزی می‌رسد، در شرایط سخت چین را تحت فشار قرار می‌دهد و سپس نتیجه دیگری رقم می‌خورد، طبیعی است که مردم و رسانه‌ها نسبت به عملکرد تیم انتقاد داشته باشند.

وی تأکید کرد: ابتدا باید مشخص باشد که انتقاد از چه موضوعی صورت می‌گیرد و شیوه بیان آن چگونه است. انتقاد باید به شکلی باشد که خروجی آن سازندگی و کمک به بهتر شدن شرایط فوتبال باشد.

تاج در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا استعفای عبدی مورد قبول واقع شده است یا خیر؟ افزود: بله استعفای او توسط کمیته تیم‌های ملی مورد قبول واقع شده است.

برچسب ها: تاج ، تیم ملی ، عبدی
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