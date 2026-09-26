جوان آنلاین: عملیات نظامی گستردهای که نیروهای صنعا روز چهارشنبه انجام دادند و مواضع نیروهای اضطراری در منطقه جازان را هدف قرار دادند، پس از برجای گذاشتن تلفات انسانی و مادی گسترده، سایه سنگینی بر انسجام این نیروها انداخته است.
بر اساس گزارش پایگاه الخبر الیمنی، اعضای تیپ اول (لشکر ششم اضطراری) اعلام کردند که این تیپ هدف دو حمله هوایی متوالی قرار گرفته که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از سربازان شده است.
نیروهای نظامی توضیح دادند موج گستردهای از نارضایتی در میان سربازان و افسران حاکم است و اتهامهایی درباره وجود شکاف امنیتی و کوتاهی طرف سعودیِ ناظر بر نیروها در تأمین حفاظت و هشدار زودهنگام مطرح شده است. سربازان همچنین از تأخیر در امدادرسانی به مجروحان بهشدت ابراز نارضایتی کردند و گفتند مجروحان ساعتها در محل هدف قرار گرفته رها شده بودند تا آمبولانسها به محل رسیدند. آنان افزودند که حمله دوم در حالی انجام شد که سربازان در تلاش بودند پس از حمله نخست، همکاران خود را نجات دهند.
منابع مذکور تأکید کردند که این تحولات شماری از نیروهای این تیپ را به اتخاذ تصمیمی جمعی برای عقبنشینی و ترک مواضع خود سوق داده است؛ برخی قصد دارند به یمن بازگردند و برخی دیگر به دنبال یافتن کارهای جایگزین در داخل خاک عربستان هستند. شماری از آنان در هتلهایی در شهر صامطه مستقر شدهاند و منتظر تعیین تکلیف وضعیت خود هستند؛ این در حالی است که از پیگرد امنیتی بیم دارند.
یکی از سربازان گفت: «هرگز بازنخواهیم گشت؛ این سرنوشتی نیست که میخواهیم. صدها نفر از همکاران ما را کشتهاند و حتی سخن گفتن را نیز از ما دریغ میکنند.»
یکی از سربازان نیز گفت که آنان از ادامه حضور در چنین شرایطی و با این نوع برخورد که آن را «سخت و خشن» توصیف کرد، خودداری میکنند.
سربازان به دلیل اینکه همچنان در جازان حضور دارند، از ذکر نام خود خودداری کردند.
پیش از این، نیروهای صنعا اعلام کرده بودند که یک عملیات نظامی گسترده را با استفاده از موشکهای بالستیک و پهپادها اجرا کردهاند که اتاقهای عملیات، مراکز فرماندهی و کنترل و انبارهای تسلیحات مربوط به تجمعات نظامی عربستان در جیزان را هدف قرار داده است.