کد خبر: 1381472
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۵
ورزش » ساير

جنگ تا آخرین دقیقه/ حذف هندبال ایران از بازی‌های آسیایی ناگویا

اق تیم ملی هندبال مردان ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا برابر قطر شکست خورد و حذف شد.

جوان آنلاین: در روز هفتم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی هندبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی امروز شنبه چهارم مهر از ساعت ۱۰:۳۰ برابر تیم ملی قطر مدافع عنوان قهرمانی، به میدان رفت.

شاگردان نناد کلاییچ نیمه نخست را با برتری ۱۴ بر ۱۳ مقابل قطر به پایان رساندند. در این نیمه محمد بهنام‌نیا با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد، اما ایران با وجود این اتفاق همچنان برتری خود را حفظ کرد.

شاگردان نناد کلاییچ در نیمه دوم هم تا دقایق آخر جنگیدند و پابه پای قطر پیش رفتند اما در نهایت با نتیجه ۳۱ بر ۲۵ برابر شاگردان وسلین ویوویچ سرمربی مونته‌نگرویی سابق تیم ملی هندبال مردان ایران شکست خوردند و از دور رقابت‌ها حذف شدند.

تیم ملی هندبال ایران در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های کویت، بحرین، کره‌جنوبی و قزاقستان هم‌گروه بود که با یک برد، یک تساوی و دو شکست با ۳ امتیاز راهی دور بعدی مسابقات شد.

محمد سیاوشی، محمدرضا اورعی، بهشاد فاتحی‌زاده، امید عنایتی‌جو، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، علی حیدریان، صابر حیدری، روح‌الله عادل‌خانی، محمدمهدی بهنام‌نیا، علی امیر یوسفی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، علیرضا پیرزاده اهوازی، محمدرضا کاظمی و میلاد قلندری اسامی ملی‌پوشان ایران در این مسابقات هستند.

کادر فنی و سرپرستی تیم ملی هندبال را نیز نناد کلاییچ به عنوان سرمربی، حمید صادق‌شاه‌نشین مربی، فرید علیمرادی مربی دروازه‌بان‌ها، محسن طاهری مشاور فنی و آنالیزور، ایرج رضایی سرپرست و علی بخشی ماسور تشکیل می‌دهند.

نتایج مسابقات تیم ملی هندبال مردان ایران در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا:

کویت ۲۶ - ایران ۲۴

ایران ۲۰ - بحرین ۳۴

ایران ۲۶ - کره‌جنوبی ۲۶

ایران ۲۸ - قزاقستان ۲۳

ایران ۲۵ - قطر ۳۱

برچسب ها: هندبال ، هندبال ایران ، تیم ملی هندبال
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