 انفجار مرگبار در ایالت مرزی پاکستان

جوان آنلاین: رویترز خبر داد که در نتیجه انفجار در شهر «اسماعیل دیرهخان» پاکستان، حداقل ۱۱ نفر کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
منابع رسانهای به نقل از مقامهای امدادی پاکستان خبر انفجار مرگبار در این شهر ایالت خیبرپختونخوا را منتشر کردند؛ ایالتی که با افغانستان مرز مشترک دارد.
هنوز جزئیاتی درباره منشا این انفجار مرگبار در پاکستان منتشر نشده است.
شبکه الجزیره اما به نقل از پلیس پاکستان خبر داد که دستکم هفت نیروی امنیتی طی انفجار در نزدیکی یک ایست بازرسی در «دیره اسماعیلخان» کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.