شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

جوان آنلاین: همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس، بیمارستان سیار فوق‌تخصصی «شهید صدوقی» وابسته به معاونت بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در روستای دهسد و در جوار مرقد مطهر سپهبد پاسدار شهید محمدپاکپور، آغاز به کار کرد.

این بیمارستان که در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید پاکپور و با حضور خانواده معظم ایشان و سردار اخوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه به بهره‌برداری رسید، با ظرفیت ۳۲ تخت بستری مستقر شده است تا خدمات درمانی رایگان خود را به اهالی مناطق محروم و روستای دهسد ارائه دهد.

در این مراسم، سردار اخوان با اشاره به پیشینه خدمات بهداری رزمی شهید پاکپور، خاطرنشان کرد که شهید پاکپور در طول دوران خدمت، بیش از ۲۸۰ بیمارستان سیار را راه‌اندازی کرده که با درمان بیش از پنج میلیون بیمار، موجب رضایت گسترده مردم شده است. سردار اخوان با تشریح توانمندی‌های بیمارستان سیار «شهید صدوقی» تأکید کرد: «این مرکز با وجود ماهیت سیار، از نظر سطح خدمات تفاوتی با بیمارستان‌های ثابت ندارد. این مجموعه مجهز به تمامی بخش‌های تخصصی از جمله جراحی عمومی، داخلی، اطفال، ارتوپدی، چشم‌پزشکی، زنان و زایمان، طب اورژانس،‌ام‌آر‌آی (MRI) اختصاصی، سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال است.» وی همچنین افزود که استقرار بخش دندان‌پزشکی با یونیت‌های پرتابل مدرن، اتاق عمل‌های سیار، آزمایشگاه و داروخانه، این مجموعه را قادر ساخته است تا تمامی خدمات درمانی لازم را به صورت جامع در محل ارائه دهد.