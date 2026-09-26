کد خبر: 1381465
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۱
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مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) اعلام کرد

ورود ۶۵ آمبولانس جدید به ناوگان حمل متوفی بهشت زهرا

تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) از اضافه شدن ۶۵ دستگاه خودروی حمل متوفی به ناوگان این سازمان خبر داد.

جوان آنلاین: جواد تاجیک در مراسم رونمایی از تعدادی از دستگاه‌های آمبولانس، یک غسالخانه سیار و چند ایسوزو حمل پیکر بهشت زهرا(س) به اضافه شدن خودروهای جدید به ناوگان این سازمان اشاره کرد و افزود: ۶۵ دستگاه خودروی حمل متوفی به ناوگان  اضافه شده است که تمامی آنها ملکی و متعلق به سازمان هستند و با حمایت شهرداری و شورای شهر تهران تأمین و خریداری شده‌اند.

به گزارش ایسنا، تاجیک ادامه داد: آمبولانس‌ها به ناوگان حمل‌ونقل شهری اضافه می‌شوند و کامیونت‌هایی نیز در مواقع بحران و در شرایطی که نیاز برای حمل متوفیان و شهدا باشد، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. البته تعدادی از این خودروها به‌صورت اختصاصی برای حمل شهدا در نظر گرفته می‌شوند و به‌ نحوی آماده خواهند شد که با مجموعه معراج  هماهنگ می‌شوند تا صرفاً برای حمل شهدای عزیز مورد استفاده قرار گیرند و تعدادی از این خودروها نیز به‌ طور کلی برای شرایط بحران در نظر گرفته شده‌اند.

تاجیک هدف از این اقدام را افزایش آمادگی سازمان بهشت زهرا(س) برای مواجهه با شرایط مختلف عنوان کرد و گفت: کاری که در حال انجام است جهت بالا بردن آمادگی‌های این سازمان برای مواقع مختلف است؛ در دو جنگ تحمیلی اخیر و در حوادث دی‌ ماه، شرایطی پیش آمد که با همکاری دستگاه‌های مختلف توانستیم بحران را پشت سر بگذاریم، اما پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای این است که بتوانیم از ظرفیت‌های خود استفاده کنیم و در مواقعی که نیاز است، به دیگر مجموعه‌ها نیز کمک کنیم.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، گفت: تلاش می‌کنیم در مرحله بعدی، خودروهای سنگین سیار نگهداری و حمل متوفی را نیز تأمین و تهیه کنیم و در سازوکار ورودیان و مجموعه معراج شهدا از آنها استفاده کنیم. مرحله بعدی، تأمین خودروهای سنگین حمل و نگهداری موقت پیکر شهدا و جنازه متوفیان است که بیشتر در مواقع بحران مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

برچسب ها: سازمان بهشت زهرا ، آمبولانس ، جواد تاجیک
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